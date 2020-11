La Liga: Hazard marque enfin à nouveau alors que Madrid s’occupe de Huesca – Football

Eden Hazard a marqué son premier but pour le Real Madrid en plus d’un an et Karim Benzema a frappé deux fois alors que les champions espagnols ont remporté une victoire 4-1 à domicile contre Huesca en Liga samedi. Faisant son premier départ de la campagne après des problèmes de blessures persistants, Hazard a brisé l’impasse à la 40e minute avec une frappe tonitruante de l’extérieur de la surface, marquant seulement son deuxième but pour Madrid depuis son transfert de Chelsea en 2019.

L’équipe de Zinedine Zidane a rapidement prolongé son avance dans le temps supplémentaire de la première mi-temps lorsque Karim Benzema a décroché un centre de Lucas Vazquez et a tiré à l’intérieur du deuxième poteau.

Federico Valverde a encore augmenté son avance en seconde période avant que David Ferreiro ne ramène un but pour Huesca.

Benzema a complété un classement général élégant en rentrant à la maison de près dans le temps supplémentaire alors que les leaders de la ligue ont enregistré leur cinquième victoire sur sept matches cette saison.

Partager : Tweet