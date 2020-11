La Liga: Covid-19 nous a dénoncés ainsi que d’autres clubs qui dépensaient trop, déclare le président de Valence, Anil Murthy – Football

in

La pandémie de Covid-19 a eu un impact sévère sur le salaire des clubs de football de la Liga. Lors d’une conférence de presse virtuelle plus tôt ce mois-ci, le président de la Liga, Javier Tebas, a nommé Valence comme l’un des clubs qui subiraient le plus gros coup financier en termes de salaire en raison de la pandémie. Mais la tension financière actuelle n’a pas entravé la détermination de Valence à s’en sortir.

Lors d’une conférence de presse virtuelle avec des journalistes cette semaine, le président exécutif de Valence, Anil Murthy, a révélé des détails sur la « Project Academy » et a déclaré que la crise sanitaire en cours avait offert au club l’occasion de former des joueurs de l’académie et de les transformer en footballeurs de première équipe.

«Je sais que je parle de grandes et nobles idées sur les opportunités. Cette question de problèmes financiers nous a donné l’opportunité de faire quelque chose que nous voulions faire depuis longtemps qui est d’essayer de construire une équipe alimentée par l’académie pour nous donner une identité forte », a répondu Murthy à une question posée par Hindustan Times.

«Pour élever de jeunes garçons dans le pipeline qui pourraient faire partie de la première équipe, rester durables et ne pas dépenser trop que nous avions l’habitude de faire. Nous avions l’habitude de dépenser trop d’argent sans planifier comment nous allions payer l’année prochaine », a-t-il ajouté.

Murthy a en outre ajouté que le Covid-19 avait exposé des clubs tels que Valence qui dépensaient trop chaque année. Il a ajouté que le club espagnol contrôlait désormais le récit.

«Ce que Covid a fait, c’est dévoiler ce que de nombreux clubs, dont nous Valence, ont fait. Aujourd’hui, nous contrôlons ce récit et espérons que nous deviendrons quelque chose de très réussi. Cela dépend de nous si nous pouvons y arriver. Nous nous efforçons de le faire », a-t-il déclaré.

Le football de la Liga a pris une énorme augmentation de popularité au cours des dernières années. Après le retour du football en juillet de cette année, la Liga aurait connu une augmentation de 72% de l’audience en Inde. Mais le fan suivant en Inde est largement limité à Barcelone et au Real Madrid, tandis que d’autres clubs sont toujours incapables de développer un fandom dans le pays.

Mais le président de Valence a révélé que développer une base culturelle en Inde est certainement quelque chose qu’il a les yeux sur. «Nous savons que l’Inde est un marché émergent pour la Liga. C’est un marché à découvrir, et qui pourrait être essentiel à l’avenir », a répondu Murthy à la question de l’Hindustan Times sur le sujet.

« En tant que club, nous avons l’obligation d’avoir une perspective mondiale, et naturellement nous avons un œil sur la façon dont le public et l’intérêt grandissent dans ce pays, grâce à l’accord entre LaLiga et Facebook pour la diffusion des matchs », a-t-il ajouté. .

Pendant ce temps, Valence a subi une défaite 1-0 face à l’Atletico Madrid samedi en Liga.