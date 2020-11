La licence d’exportation de Qualcomm pour Huawei est associée à une chaîne majeure

Bien que Qualcomm puisse vendre des puces de smartphone à Huawei maintenant, il y a une énorme prise.

Il a été rapporté précédemment que les États-Unis considèrent La 5G constitue une menace pour la sécurité et elle autoriser les envois de composants uniquement si la «technologie ne prend pas en charge la 5G». Il semble maintenant que le département américain du Commerce ne se référait pas seulement aux activités de télécommunications de la société chinoise, mais aussi aux smartphones compatibles 5G.

Seeking Alpha rapporte que l’analyste de KeyBanc, John Vinh, affirme que Qualcomm a obtenu une licence d’exportation pour vendre des puces 4G à Huawei, et non des SoC 5G. Il semble également très peu probable que l’autorisation soit accordée pour expédier des puces 5G à Huawei de sitôt.

Huawei est actuellement l’un des leaders de l’industrie en matière de téléphones 5G et l’incapacité de vendre des combinés prenant en charge la prochaine génération de connectivité cellulaire aurait un impact significatif sur sa position sur le marché. Cela dit, l’entreprise n’est pas en mesure de négocier, étant donné que ses options sont sévèrement limitées, et sans jetons, elle pourrait être obligée de quitter l’industrie des smartphones.

Huawei aurait également finalisé un accord pour vendre Honor, qui était une condition préalable à l’achat de puces chez Qualcomm. On ne sait pas encore si cette condition est ce qui a poussé Huawei à décharger la filiale ou s’il a pris la décision de manière indépendante.

La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a également reçu le feu vert pour reprendre ses activités avec Huawei tant qu’elle ne fournit que des puces fabriquées à l’aide d’une technologie de fabrication plus ancienne et non de processus de lithographie avancés tels que 7 nm et 5 nm.

Huawei prévoit également de mettre en place un usine de puces à Shanghai sans technologie américaine. L’usine de fabrication fabriquera apparemment des puces de 45 nm au début, avant de passer aux puces de 28 nm et 20 nm au cours des deux prochaines années.