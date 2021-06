La Leyenda de Sergio Ramos saison 2 : la suite du documentaire sur le footballeur dispo sur Amazon Prime Video

Après la diffusion de la première saison, La Leyenda de Sergio Ramos est de retour sur la plateforme d’Amazon prime vidéo avec une nouvelle saison à partir du vendredi 18 juin. Nous allons revivre la carrière de Sergio Ramos, capitaine de l’équipe nationale espagnole et du Real Madrid dans la saison 2, répartie en 6 épisodes.

Sergio Ramos, une légende dans le monde du football

La Leyenda de Sergio Ramos est une série documentaire espagnole sur des événements sportifs. Cette deuxième saison révèle les moments les plus difficiles dans le parcours du grand footballeur Sergio Ramos et de son équipe. Le football est basé sur un équilibre dans lequel un côté donne lieu à la victoire et à la gloire et l’autre côté à la défaite et à la déception. Des moments de joie, mais aussi des moments douloureux vont se présenter à chaque bataille. Malgré les incertitudes et les interrogations, Sergio Ramos est prêt à tout donner pour ce sport dont il est fan. Il a déjà fait ses preuves au cours de ces 15 dernières années qui lui ont valu le statut d’élite. Il est ainsi devenu une véritable légende dans le monde du football.

La personnalité d’une légende est déterminée par son passé, son présent et son avenir. La personne qu’il est devenu aujourd’hui est le résultat de son parcours et de ses propres choix.

Comme on dit souvent, toute légende a une histoire. C’est aussi le concept de la série documentaire sur Sergio Ramos et son équipe. Par ailleurs, en dehors de sa personnalité de footballeur international, Sergio Ramos est le père de 4 enfants et a fondé une famille avec Pilar Rubio. Dans la série, la légende nous confie également une partie de sa vie.

Un aperçu de la nouvelle saison de « La Leyenda de Sergio Ramos »

Dans la saison 2 de « La Leyenda de Sergio Ramos », tout au long de la série, nous allons revivre l’univers professionnel et personnel de Sergio Ramos, capitaine de deux puissantes équipes. Dans ce cadre, 6 épisodes vont être diffusés.

Tout d’abord, dans le premier épisode intitulé « Le clasico », la série met en lumière la confrontation du Real Madrid avec son grand rival Barcelone, le plus grand match qui a eu lieu avant la crise sanitaire. Dans cet épisode, Sergio Ramos revient sur les moments forts du match.

Ensuite, concernant le deuxième épisode « Les origines », un match entre le Real madrid et le Betis a eu lieu à Séville, la ville d’origine de Sergio Ramos à laquelle il tient beaucoup. Cette visite lui a permis de se souvenir de ses origines et de ses débuts dans les rangs des jeunes du FC Séville avant son transfert au Real Madrid.

De plus, « Confinement », le troisième épisode est marqué par la période de la pandémie de covid 19. A cette période, le foot s’est arrêté et les joueurs sont mis en quarantaine. Pendant ce temps, Sergio Ramos est resté avec sa famille pendant que son partenaire attend leur quatrième enfant.

Après, dans le quatrième épisode, « Bâtir la légende », le football est de retour et le Real madrid poursuit deux grands objectifs notamment de vaincre la Barcelone pour le Championnat et de remporter la ligue des champions. Pendant ce temps, la famille Sergio Ramos a accueilli la naissance de leur bébé.

En outre, dans le sixième épisode ayant pour titre « Le sentiment », le capitaine d’équipe espagnole révèle ses sacrifices pour porter le maillot de l’équipe nationale.

Enfin, le dernier épisode « L’avenir » raconte d’une part les projets pour les prochaines années de Sergio Ramos et de sa famille et ses défis concernant le football et d’autre part, la réflexion du grand joueur sur son avenir. En effet, il commence à réfléchir sur sa vie après sa carrière de footballeur en prenant en main sa vie professionnelle en dehors du football.