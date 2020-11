La légende du club pense que l’équipe de la Premier League ciblera la star du Celtic – .

Photo par Ian MacNicol / Getty Images

Andy King ne serait pas surpris si Leicester City renouvelait son intérêt pour le talisman celtique Odsonne Edouard à un moment donné en 2021, comme il l’a dit au Stadium Astro.

Avec Kelechi Iheanacho et Ayoze Perez aussi incohérents que jamais, les Foxes restent dépendants d’un attaquant de 33 ans qui, la saison dernière, est devenu le plus vieux vainqueur du Soulier d’Or de l’histoire de la Premier League.

Jamie Vardy ne ralentit certainement pas encore – littéralement ou métaphoriquement.

Mais si Leicester souhaite sérieusement équilibrer la Premier League et le football européen au cours des prochaines années, il faudra peut-être alléger le fardeau d’un homme qui aura 34 bougies sur son gâteau d’anniversaire en janvier.

Selon le Mail, Brendan Rodgers adorerait travailler à nouveau avec son ancienne star celtique Edouard au King Power.

Mais le Français évalué à 35 millions de livres sterling rejoindrait-il vraiment un club où il ne serait pas l’attaquant numéro un garanti?

Photo de Mark Runnacles / Getty Images

«(Leicester) a été fortement lié à Edouard du Celtic, évidemment un joueur que Brendan connaît», a déclaré la légende des Foxes King, un milieu de terrain qui a récemment été prêté aux Rangers.

«C’est celui qu’ils pourraient chercher à faire. Le problème qu’ils vont avoir est que si Jamie Vardy est en forme, il joue. C’est similaire avec Tottenham et Harry Kane.

Les fans des Spurs n’auront pas besoin de rappeler les difficultés qu’ils ont rencontrées pour trouver un attaquant prêt à jouer le deuxième violon du numéro neuf anglais, jusqu’à ce que Carlos Vinicius soit prêté par Benfica bien sûr.

On s’attend à ce qu’Edouard quitte le Celtic le plus tôt possible et, s’adressant à Telefoot cette semaine, le meilleur buteur de 27 buts de la saison dernière a admis qu’il était désireux de s’essayer dans une « ligue supérieure ».

Photo par Ian MacNicol / Getty Images

