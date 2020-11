La légende des Western Bulldogs, Scott West, «  déçue  » par les affirmations de son ancien coéquipier Adam Cooney à propos du club

La légende des Western Bulldogs, Scott West, a rejeté les affirmations de l’ancien coéquipier Adam Cooney selon lesquelles il n’était plus le bienvenu au club.

Cooney, qui a joué pour les Bulldogs et Essendon, a fait des vagues la semaine dernière quand il a dit qu’il se sentait plus le bienvenu aux Bombers, alors qu’il n’avait disputé que 31 de ses 250 matchs en carrière au club.

Cependant, West s’est dit « déçu » par les suggestions de Cooney, ajoutant que le médaillé Brownlow 2008 est invité à plusieurs fonctions d’anciens joueurs.

« En tant qu’ancien coéquipier et personne avec qui j’ai adoré m’impliquer, Adam – car c’est un gars vraiment sympa. MAIS malheureusement, il a TRÈS tort », a écrit West dans un long post sur Facebook.

Adam Cooney et Scott West étaient coéquipiers au cours des cinq premières saisons de la carrière de Cooney dans l’AFL (Getty)

« En tant que membre actif du groupe des anciens joueurs, il y a eu de très nombreuses occasions où le comité des anciens joueurs a tendu la main, je sais que c’est un fait !!!

«Le groupe des anciens joueurs reste en contact via une lettre de newsletter mensuelle qu’Adam reçoit.

«Nous avons notre propre salle incroyable au stade Marvel avec des sièges de qualité supérieure pour tous les matchs à domicile, plus au moins 3-4 fonctions d’anciens joueurs par saison. Adam est invité à tous ces matchs.

« Notre club a travaillé très dur ces 10 dernières années pour accueillir tous les anciens joueurs. Cet article me déçoit.

« Adam est toujours le bienvenu, nous aimerions le voir. »

Cooney a joué les deux dernières saisons de sa carrière dans l’AFL à Essendon après avoir été échangé en 2014 (Getty)

La réponse de West est venue après que Cooney ait comparé sa relation avec les Bulldogs à celle d’Andrew McLeod avec les Adelaide Crows.

« Je ne suis pas retourné chez les Bulldogs depuis mon départ », a déclaré Cooney Petit déjeuner SEN SA la semaine dernière.

« Mais je suis parti dans une situation difficile, donc je n’y suis pas retourné. Je me sens beaucoup plus bienvenu à Essendon qu’aux Western Bulldogs.

«(Les Bombers ont) juste eu une conversation constante avec moi depuis que j’ai pris ma retraite.

«Ils sonnent tous les quelques mois, l’association des anciens joueurs, et viennent juste de s’enregistrer. J’ai travaillé chez les Bombers depuis ma retraite.

« Peut-être que c’était juste parce que c’était frais quand j’ai fini et que j’étais un joueur d’Essendon quand j’ai pris ma retraite, mais je me sens beaucoup plus bienvenu aux Bombers pour une raison quelconque. »