La légende de l’AFL Leigh Matthews fustige les critiques du changement de règle «  flat-Earther  »

La légende de l’AFL Leigh Matthew a critiqué ceux qui critiquaient les récents changements de règles de la ligue, les qualifiant de « Flat-Earthers ».

Cette semaine, l’AFL a annoncé une série de changements de règles.

Les rotations d’échange ont de nouveau été réduites à 75 seulement, contre 90 au cours de la saison 2020, tandis que l’homme sur la marque sera désormais à 15 mètres du centre de la ligne de coup d’envoi pour les kick-ins, contre 10 mètres cette année. .

Les arbitres seront plus stricts sur le mouvement latéral des joueurs debout sur la marque, avec une pénalité de 50 mètres à imposer aux joueurs qui se déplacent à l’extérieur d’un « niveau de tolérance » d’un mètre latéralement hors de la marque avant que le jeu ne soit appelé.

Ils vont également tester un système de zone radical dans des compétitions de deuxième niveau après avoir résisté à un changement aussi radical pour la saison 2021.

Le système de zone sera testé dans la nouvelle compétition de deuxième niveau de la VFL et de la côte Est, avec trois joueurs de chaque équipe à l’intérieur de chaque arc de 50 m pour tous les kick-ins et remises en jeu.

Leigh Matthews (Getty)

Alors que certains joueurs et médias de l’AFL ont critiqué les changements, Matthews a salué la tentative de la ligue de «sauver» le match.

« Les Terriens plats sont les gens qui ne veulent pas de changement », a déclaré Matthews News Corp.

« Ce qu’ils refusent de voir, c’est que le jeu est en train d’être changé par le personnel d’entraîneurs et que tout l’AFL en tant que gardiens du jeu essaie de le sauver de son enlèvement.

« Je suis convaincu que Steve Hocking et son équipe AFL feront leur travail en tant que gardiens du match et essaieront d’en faire le meilleur spectacle possible. »

Matthew a déclaré que les tactiques d’entraînement modernes ont bloqué le flux et l’excitation du jeu ces dernières années et que le « spectacle » a été perdu, malgré les joueurs s’améliorant.

« La meilleure chose qui soit arrivée au football à mon avis ces dernières années est la formation 6-6-6 au centre des rebonds », a déclaré Matthews.

«Le jeu a un regard formidable sur les rebonds du centre lorsque les joueurs sont répartis à peu près de bout en bout et je pense que le jeu est meilleur si les joueurs sont répartis plus souvent de bout en bout.

« Je pense que l’AFL le sait, mais comment y arriver parce que vous ne pouvez pas le rendre volontaire parce que les entraîneurs entraînent pour gagner des matchs de foot. Les entraîneurs n’entraînent pas pour le spectacle du match. »

«Fondamentalement, rendre obligatoire la répartition des joueurs est la solution ultime à l’objectif de laisser plus de temps et d’espace pour attaquer le flux.

« La compétition (VFL) est en grande partie une compétition réservée, je pense, donc vous devez l’essayer quelque part, mais au moins cela lui donne un aperçu de quelque chose dans les conditions de match, ce qui, à mon avis, est une bonne chose. »

« Dustin Martin moments » derrière les changements de règles de l’AFL

Matthews n’était cependant pas aussi convaincu des changements apportés aux règles d’échange.

« Je ne sais pas si la réduction des échanges fera une grande différence, certainement pas 90 à 75 », a déclaré Matthews.

« Mais je comprends le principe selon lequel même si vous dites que nous allons ramener l’échange à 30 ou 40, vous devez probablement le faire sur deux ou trois ans. Je comprends ce principe, juste pour laisser tout le monde s’adapter à cette.

«Certaines personnes disent que si vous ramenez l’échange à environ 30, cela résoudrait le problème … mais je ne suis pas convaincu que cela résoudrait le problème.

« L’objectif est clair, réduire la congestion, augmenter le flux d’attaque, quelles méthodes vous employez qui contribuent à cela est plus une question qu’une réponse. C’est l’énigme. »