La légende de la tempête Cameron Smith laisse un autre indice sur le futur de la NRL

Dans une autre indication qu’il ne reviendra peut-être pas pour une autre saison dans la LNR en 2021, la légende de Storm Cameron Smith a révélé qu’il ne signerait pas de nouvel accord avec Melbourne si les étoiles montantes Harry Grant ou Brandon Smith se rendaient dans des clubs rivaux.

Dans son nouveau livre, La tempête intérieure, le capitaine primé a déclaré qu’il avait parlé à l’entraîneur Craig Bellamy au cours de la saison de l’importance d’avoir les deux joueurs sur le pont pour solidifier l’avenir du club après son départ.

« Il n’y a aucun moyen que je signe à nouveau pour 12 mois supplémentaires si le club va perdre Harry ou Brandon. Je ne veux pas voir le club lutter à long terme juste pour pouvoir jouer une saison de plus, » il écrit dans un extrait publié dans Le Daily Telegraph.

«J’étais bien conscient des situations de Brandon Smith et de Harry Grant.

«Et je savais que si je décidais de jouer à Melbourne, il serait difficile pour le Storm de nous retenir tous les trois, même si le club avait répété à maintes reprises qu’il le pouvait.

« J’ai apprécié le fait que Brandon et Harry construisent leur propre carrière. Brandon s’est imposé comme le n ° 9 néo-zélandais, et Harry a joué 2020 avec les Wests Tigers, où il a connu une saison exceptionnelle. »

Smith, a reconnu le travail exceptionnel de l’équipe de recrutement du club tout en expliquant pourquoi un appel sur son avenir a mis si longtemps à se lancer.

«Je ne savais tout simplement pas», dit-il.

«Je ne sais pas comment l’expliquer.

«Je n’ai tout simplement pas ressenti le déclin à aucun stade de cette saison 2020. En fait, je me sentais mieux que jamais, dans tous les aspects de mon foot.

«J’ai adoré me réveiller et savoir que je devais m’entraîner. J’aimais entrer et concourir avec les plus jeunes joueurs. J’ai même aimé aller au gymnase.

«Tout ce que je pouvais faire, alors que la saison la plus étrange atteignait son apogée, était de me concentrer sur ce que je pouvais contrôler – et c’était de jouer du bon football.

« L’affaire aurait pu devenir une distraction si nous le permettions, mais nous ne l’avons pas fait. Nous avons juste fait ce que nous faisons toujours au Storm – continuer les affaires. Ma décision prendrait soin d’elle-même. »

Smith n’a pas encore raccroché officiellement les bottes et a été lié à un passage à la Gold Coast cette année.

Les enfants de la légende de la tempête seraient scolarisés dans la région et une pute légendaire aurait regardé des biens dans la région.