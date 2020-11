La légende de la boxe Floyd Mayweather «  en pourparlers  » pour combattre YouTuber Logan Paul

Il est peut-être à la retraite des combattants professionnels, mais cela ne signifie pas que Floyd Mayweather ne peut pas revenir sur le ring pour gagner de l’argent facilement.

La star invaincue a pris sa retraite avec un record de 50-0 en 2017 après avoir remis la star de l’UFC Conor McGregor, mais a fait un retour pour combattre le kickboxeur japonais Tenshin Nasukawa lors d’une exposition en 2018 et il semble que les boxeurs légendaires reniflent une autre opportunité de gagner des millions en quelques minutes.

Mayweather a menacé de donner «le même traitement» au boxeur de YouTube Logan Paul qu’à Conor McGregor, avec des spéculations selon lesquelles le combattant à la retraite est en pourparlers avec Paul.

« Paul peut recevoir le même traitement avant que je ne parte à la conquête du Japon », a déclaré Mayweather sur les réseaux sociaux hier soir.

Mayweather et McGregor se disputent. (Getty)

Le commentaire était en réponse à Paul qui publiait une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il disait: « Si j’attrapais Floyd dans un vrai combat? Je le fouetterais. MMA? Je le fouetterais. Le seul endroit où Floyd est en sécurité est la boxe. bague.

«Je combattrais Floyd n’importe quand, n’importe où. Si j’attrapais Floyd avec un coup de poing, je le casserais en deux.

« Je suis huit pouces de plus, 40 livres de plus, la moitié de son âge, deux fois plus faim, 10 fois plus intelligent. »

Paul a riposté avec « 50-1 » après la réponse de Mayweather, se référant à son record invaincu.

Les débuts de boxe professionnelle de Paul ont été une perte pour son compatriote YouTuber KSI l’année dernière.

Logan Paul (short rouge / blanc / bleu) et KSI (short noir / rouge) échangent des coups de poing lors de leur deuxième combat au Staples Center. (Getty)

Mayweather a fait allusion à son retour au Japon pour un autre combat d’exposition après avoir assommé Tenshin Nasukawa, 20 ans, en un seul tour.

Des rumeurs d’un combat avec Paul ont fait surface plus tôt cette année, lorsque YouTuber Keemstar a déclaré à ses 2,8 millions d’abonnés Twitter que Mayweather se battrait contre Paul.

La rumeur a pris de l’ampleur lorsque l’entraîneur de KSI Viddal Riley, qui est signé chez Mayweather Promotions, a déclaré à propos de Mayweather vs Paul: « Les deux gars sont en pourparlers. Ce n’est pas encore confirmé.

« Rappelez-vous, je reçois le scoop. Je traîne dans la famille. Ce n’est pas encore confirmé mais c’est en pourparlers. »