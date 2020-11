La légende de Bum-bo sort de l’égout après une année très difficile

The Legend of Bum-bo est un jeu de puzzle rogue-like du créateur de The Binding of Isaac Edmund McMillen. Il a été lancé l’année dernière dans un peu de pagaille, et le programmeur de McMillen et Bum-bo, James Interactive, a travaillé pour sortir une série de correctifs. Après les promesses d’un DLC gratuit pour compenser le lancement rocheux, les deux hommes se turent. McMillen s’est récemment adressé à Steam pour s’excuser de l’année de silence et expliquer ce qui s’est passé.

Comme expliqué ci-dessus, le lancement approximatif de The Legend of Bum-bo a nécessité une période intense de mise à jour dans les semaines suivant sa sortie, explique McMillen. «James a travaillé sans relâche pendant des jours pour corriger les bugs et mettre à jour le jeu après des mois de crise» et s’est retrouvé épuisé et profondément déprimé.

«En tant que personne qui a également souffert de dépression et d’anxiété, je me sentais impuissante à le voir dans cette situation», écrit McMillen, «mais je ne pouvais rien faire pour l’aider en dehors de me retirer et d’essayer de trouver une autre façon de continuer le développement sans lui. programmeur principal. »

Heureusement, McMillen a fini par demander l’aide de deux des développeurs qui avaient travaillé sur The Binding of Isaac: Rebirth dans le cadre de l’équipe de Nicalis. Mais entre le déclenchement du covid-19, des incendies de forêt en Californie forçant l’évacuation de la maison de la famille McMillen, et la naissance de la deuxième fille de McMillen, il n’y a jamais eu beaucoup de temps pour Bum-bo.

vient de publier un article de blog bum-bo attendu depuis longtemps sur la plongée à vapeur dans le silence radio, la santé mentale et le prochain mini dlc GRATUIT. https://t.co/IZzeIst3Jf – Edmund McMillen (@edmundmcmillen) 26 novembre 2020

La bonne nouvelle pour les fans est que le DLC est de retour sur la bonne voie, et McMillen dit que son équipe prévoit d’ajouter de nouveaux éléments, de nouveaux boss alternatifs et un nouveau personnage jouable, Bum-bo the Lost – ce dernier étant une référence à un. des personnages jouables dans Isaac.

«Un grand merci à tous ceux qui ont été compréhensifs durant cette année difficile», écrit McMillen. «Je suis vraiment désolé pour mon manque de communication à propos de Bum-bo sur Steam, j’espère que cet article vous aidera à comprendre la situation .. veuillez prendre soin de vous pendant ces vacances, et si vous vous trouvez dans un endroit sombre, contactez-nous sérieusement à quelqu’un et ne vous contentez pas de vous en occuper seul.

McMillen dit qu’il aura plus d’informations lorsque le développement sera suffisamment avancé pour «commencer à publier des articles».