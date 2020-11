La légende anglaise Sir Bobby Charlton souffre de démence

La légende du football anglais Sir Bobby Charlton (83 ans) souffre de démence selon les médias. Selon le journal, sa femme Norma a fait Télégraphe a accepté la publication du diagnostic. Le frère aîné de Charlton, Jack, est décédé en juillet à l’âge de 85 ans et lui aussi souffrait de démence.

Bobby Charlton, champion du monde 1966, est considéré comme le plus grand footballeur anglais de l’histoire. Son nom est également étroitement lié à Manchester United. Seul Ryan Giggs a joué plus de matchs avec les Red Devils, seul Wayne Rooney a marqué plus de buts.

« Tout le monde à Manchester United est attristé que Sir Bobby Charlton ait été touché par cette terrible maladie. Nous continuons d’offrir notre amour et notre soutien à Sir Bobby et sa famille », ont déclaré les Red Devils.

« Un autre héros de notre équipe du championnat du monde 1966 souffre de démence. Peut-être le plus grand de tous. Cela me rend triste », a écrit l’ancien international anglais Gary Lineker sur Twitter. Le champion du monde Nobby Stiles n’est décédé que vendredi à l’âge de 78 ans.

Charlton avait survécu à un accident d’avion à Munich le 6 février 1958 lorsqu’il avait été éjecté de l’avion. Huit coéquipiers sont morts.