La lecture communautaire s’inscrit Pedro Pascal; Mise à jour de la saison 6 de Rick et Morty

Un jour après que les fans ont appris que les stars de la communauté Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Alison Brie, Jim Rash, Ken Jeong, et Donald Glover se réunissaient pour une table virtuelle de charité lue de l’épisode de la cinquième saison « Cooperative Polygraphy », créateur de la série (et collègue lecteur de table) Dan Harmon a publié une mise à jour qui a supprimé quelques mises à jour majeures non seulement sur le tableau lu, mais aussi sur la sixième saison de Rick et Morty (Oui, tu l’as bien lu).

La première chose Communauté les fans doivent savoir du post de Harmon est que si la lecture du tableau sera diffusée le lundi 18 mai (à partir de 14 h HP), elle est en fait enregistrée aujourd’hui, vendredi (Harmon donnant une excellente raison ironique impliquant Brown et Zone 51. Quant à savoir qui remplacera Walton Goggins dans le rôle de M. Stone, cet honneur va Le Mandalorien lui-même, Pedro Pascal (« Il est sur une émission de Disney où Boba Fett est au collège avec la nièce de Yoda »). Enfin, Harmon était fier d’annoncer que l’écrivain « Cooperative Polygraphy » et Rick et Morty alun Alex Rubens serait de retour dans l’équipe de rédaction de la série Adult Swim dès la sixième saison.

Pour ceux qui ont besoin d’un rappel amical, la «polygraphie coopérative» a eu lieu presque entièrement dans la bibliothèque du Greendale Community College, avec notre groupe d’étude réuni après une occasion triste et qui donne à réfléchir: Pierce’s (Chevy Chase) funérailles. Sauf que c’est Communauté, donc il n’y avait aucun moyen que nos gens allaient juste s’asseoir et pleurer la journée. L’exécuteur testamentaire de Pierce, M. Stone, procède à l’interrogatoire de l’équipe, et – disons simplement que cela se passe d’une manière inattendue.

Voir ce post sur Instagram Aujourd’hui, nous zoomons sur une table de réunion spéciale lue sur l’épisode communautaire dans lequel Pierce distribue du sperme congelé de sa tombe. L’incroyable Walton Goggins ne peut pas le faire, donc Pedro Pascal jouera l’avocat de Pierce. Il est sur une émission de Disney où Boba Fett est au collège avec la nièce de Yoda. Conformément à ce thème, le rôle de Troy sera joué par Lando. Oui, pour de vrai, tout le gang est de retour ensemble. Nous avons Horse Girl, nous avons Card Shark, nous les avons tous. Je ne sais pas quand il sera disponible, mais ne vous inquiétez pas de le manquer, nous le faisons pour vous. De plus, le streaming en direct ne pourrait jamais se produire parce que nous devons éditer les diatribes de @ yvettenicolebrown à propos de la prise d’assaut de la zone 51. Une autre chose magique à propos d’aujourd’hui: le script que nous lisons, Cooperative Polygraphy, est de Community et l’ancien et Rick et Morty Alex Rubens, ancien élève de est de retour à l’écriture RaM sur la saison 6. Il portait un costume dans la session Zoom d’hier parce que pendant le déjeuner, il assistait à des funérailles Zoom. Pas une blague. Difficile de raconter des blagues de la vie ces jours-ci. Ce sont des moments étranges, mais tous ceux qui ont travaillé sur la série ont ressenti l’amour et la joie de tous les fans débutants et vétérans de la communauté qui ont diffusé la série sur Netflix. Je vais aller prendre la première douche de lecture de table de ma vie. Amour sincère aux fans et aux acteurs, merci pour les meilleures années pré-Cody de ma vie #sixseasonsandamovie Un post partagé par Dan Harmon (@danharmon) le 8 mai 2020 à 9h31 PDT

Les téléspectateurs sont également invités à contribuer à deux organismes de bienfaisance qui ont joué un rôle de premier plan dans les efforts de secours de COVID-19 pour fournir des repas frais et nourrissants aux intervenants de première ligne et aux communautés dans le besoin: José Andrés«World Central Kitchen et Frontline Foods. Sony Pictures TV devrait contribuer aux œuvres de bienfaisance au nom de la famille Community, tandis que les fans souhaitant soutenir les organisations peuvent directement accéder au site Web de l’événement caritatif (ici). Les fans auront la possibilité de poser des questions à la distribution directement après la lecture de la table en utilisant le hashtag #AskCommunity et en marquant votre question avec @CommunityTV.

