La Juventus espère que Sami Khedira partira en hiver

La Juventus Turin et Sami Khedira devraient se séparer en hiver. Selon les informations de SPOX et Goal, les responsables de la vieille dame espèrent qu’ils s’entendront sur une séparation et que les champions du monde 2014 trouveront un nouveau club dans la période de transfert à venir.

Khedira elle-même devrait également être intéressée par un changement prochainement. Comme le image-Le journal rapporte que la tendance est de rester en Europe. Les États-Unis ne sont pas une alternative pour le joueur de 33 ans.

Le contrat de l’ancien joueur international est valable jusqu’à l’été 2021. Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur une solution satisfaisante depuis plusieurs mois.

Khedira ne joue aucun rôle dans les plans de l’entraîneur Andrea Pirlo. Né à Stuttgart, il n’est pas encore apparu dans la saison en cours.

Khedira a effectué un transfert gratuit du Real Madrid vers le Piémont à l’été 2015. Avec la Juve, il a été champion cinq fois.