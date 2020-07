La «  Justice League  » de Zack Snyder existera en dehors de DC Continuity

La coupe de Zack Snyder de « Justice League » alias la « Snyder Cut » sera sa propre affaire et ne fera pas partie de la continuité actuelle de DC, a déclaré le réalisateur dans une interview publiée lundi.

« Franchement, l’univers cinématographique de DC s’est ramifié comme un arbre et s’est épanoui et grandi de manière incroyable et formidable », a déclaré Snyder lors d’une interview avec Beyond The Trailer. «Mais pour moi, où [‘Justice League’] tombe, je crois qu’il représente en quelque sorte son propre chemin. C’est un peu séparé maintenant de la continuité de l’univers cinématographique de DC. Et je pense que c’est une bonne chose.

«La puissance de DC et l’une de ses forces intéressantes réside dans son concept multivers et où ils placent les cinéastes au premier plan et vont« Nous voulons entendre vos voix individuelles. Prenez ces personnages et faites une course et montrez-nous ce que vous feriez avec une course dans le sens de l’écriture de bande dessinée traditionnelle, «donc je pense que c’est une toile cool et incroyable. Pour moi, je pense que Justice League… vous savez, j’ai entendu quelqu’un dire comme «Oh, alors vous entrez dans le SnyderVerse maintenant» », a ajouté Snyder.

Lisez aussi: Zack Snyder publie l’affiche « Knightmarish » de « Batman v Superman – Ultimate Edition » de HBO Max

Le «Snyderverse» se compose de sa prochaine version de «Justice League», de Batman v Superman: Dawn of Justice de 2016 et, dans une moindre mesure, de «Suicide Squad» de cette année et de «Man of Steel» de 2013.

Ce dont Snyder parle en ce qui concerne «le multivers», c’est que l’intrigue du prochain «Flash» d’Ezra Miller, présentera au grand public l’idée du multivers, l’un des concepts de base qui sous-tendent DC Comics. Pour l’ensemble non fanboy, le multivers fait référence à un nombre changeant d’univers alternatifs qui coexistent dans la réalité plus grande représentée dans les bandes dessinées de DC. Créé à l’origine pour expliquer divers changements contradictoires vécus par les personnages de l’entreprise au cours des décennies, il permet à plusieurs versions différentes des mêmes personnages d’exister simultanément et, parfois, d’interagir.

La coupe de Zack Snyder de «Justice League» sera publiée sur HBO Max en 2021.