La journée de la bande dessinée gratuite qui n’était pas

Aujourd’hui aurait été la journée de la bande dessinée gratuite. Mais ce n’est pas le cas. Néanmoins, certaines librairies de bandes dessinées ont fait de leur mieux pour prétendre que oui, même lorsqu’elles sont fermées ou verrouillées. Voici quelques exemples.

Faces et Funnies célèbres de Mest Melbourne, en Floride, organise une vente / vente aux enchères de bande dessinée rapide de 26 heures jusqu’au 3 mai à 22 h HE, chaque heure correspondant à une lettre différente de l’alphabet. Avec toute personne qui passe une commande, obtenez au moins deux bandes dessinées gratuites des Journées de la bande dessinée gratuites précédentes et une autre bande dessinée gratuite pour chaque tranche de 25 $ dépensée dans la vente aux enchères. Quiconque partage son annonce a une chance de gagner une carte-cadeau de 25 $.

Toujours en Floride, A Comic Shop à Orlando fait ses propres enchères et ventes de 26 heures, interrompues par des interviews de célébrités. Je suis passé dans les commentaires tout en Robert Venditti rejoignait le propriétaire du magasin Aaron Haaland, à distance, et les a même fait rire tous les deux. Ils avaient également Sam Humphries et Alan Gill avec plus à venir.

Toujours en Floride – l’homme, qu’est-ce que c’est avec la Floride et la journée de la bande dessinée gratuite – Cosmic Cat Comics de Tallahassee a placé gratuitement des paquets de trois bandes dessinées sur une table à l’extérieur du magasin fermé. Ils disent

Il n’y aura pas de bandes dessinées à vendre, pas d’artistes, pas de cosplay, juste un pack de 3 bandes dessinées aléatoires des sélections précédentes de la journée de la bande dessinée gratuite et d’autres articles tels que des épingles et des bracelets en caoutchouc. POURQUOI LE FAIRE….

Juste pour sortir de la maison, du quartier. Idéal pour les enfants. Promenez-vous ensuite sur Railroad Square ou Cascades Park. COMMENT ÇA MARCHE….

Une table sera mise en place à l’extérieur puisque le magasin est actuellement fermé pour accueillir les clients. Des packs de 3 bandes dessinées aléatoires seront étiquetés: TOUS ÂGES, ADOS ou 16+. Veuillez un pack par personne. Une fois que vous touchez un pack, NE TOUCHEZ PAS un autre à moins que vous ne le preniez. Ne regardez pas à travers les packs. C’est aléatoire. Si quelqu’un est à table pour ramasser, veuillez attendre à une distance sécuritaire. Si vous voyez d’autres personnes autour de vous, veuillez porter votre masque facial. P.S. – La route est maintenant à sens unique, alors soyez averti.

En dehors de la Floride, Mainstream Comics publie une bande dessinée mystère gratuite pour tous – y compris les frais de port aux États-Unis.

Mark Waid payé les 10 premiers dollars des cinquante premiers clients qui ont commandé des bandes dessinées le jour de la bande dessinée Stay At Home dans l’un des magasins Collector’s Paradise en Californie. Et vous pouvez même récupérer vos bandes dessinées dans la pizzeria voisine, qui peut toujours être ouverte au public. Avec une affiche gratuite et une réduction sur votre pizza aussi.

Hyperspace Comics de Spruce Grove, en Alberta, a également trouvé ce qu’il pouvait donner.

Kris DuNe mettre un longboz sur son boeuf à Crown Heights, Brooklyn permettant aux gens de prendre autant d’exemplaires gratuits qu’ils le souhaitaient.

Malheureusement, une personne les a tous pris.

Et c’est une enveloppe! J’ai vu un mec emporter toute la boîte. Il semblait que peut-être il en avait besoin … Je suis content qu’il ait pu apporter des bandes dessinées à beaucoup de gens différents qui ne les verraient pas autrement. – Kris duNe (@KrsJams) 2 mai 2020

Russell Nohellty a organisé aujourd’hui une journée Alt FCD qui a diffusé du contenu, des panneaux, des tirages au sort et bien plus sur Twitch. Consultez le calendrier ici et rattrapez-vous. Alors que certains créateurs de bandes dessinées ont décidé de donner gratuitement certaines de leurs bandes dessinées pour compenser la perte de tout le monde.

bonne journée de bande dessinée gratuite 2020 Allez à https://t.co/vLu3IkPA6h pour des bandes dessinées gratuites !!!!! #FreeComicBookDay @ssbcpunk 🔥🎁🆒🆓 – lierre (@ivyatoms) 2 mai 2020

Aujourd’hui c’est encore #FreeComicBookDay! En l’honneur de cette merveilleuse journée, vous pouvez lire les 10 dernières années d’histoires Owly Free Comic Book Day ici: https://t.co/qejLNyiXqX Nous serons bientôt ensemble et vous pouvez soutenir les arts en vous offrant aujourd’hui vos bandes dessinées préférées. ❤️ pic.twitter.com/74U5t4uBWF – Andy Runton (@Owly) 2 mai 2020

Envie de bandes dessinées gratuites? À l’heure actuelle, 34 premiers chapitres de certaines des histoires les plus emblématiques de la @DCComics bibliothèque sont disponibles numériquement gratuitement! Apprenez à lire: https://t.co/RSo4DpagEr #DCEssentialReads pic.twitter.com/FITMBe3uof – DC Nation (@thedcnation) 2 mai 2020

La journée gratuite de la bande dessinée a été reportée 😟, mais vous pouvez télécharger gratuitement l’édition de 27 pages Kindle de Ronald Rump # 1 samedi et dimanche! Prendre plaisir! L’édition du papier journal devrait arriver sous peu et la campagne Indiegogo commencera la semaine prochaine. https://t.co/4LD1AtOlVm pic.twitter.com/8Q44HKqIrp – Peter Wolf imprime Ronald Rump # 1 sur du papier journal (@RonaldRumpComic) 2 mai 2020

En l’honneur de ce qui aurait été #FCBD aujourd’hui – une journée extrêmement importante pour les fans de bandes dessinées et les magasins – j’ai fait une bande dessinée gratuite / PWYW appelée KARATE PROM pour tous les fans pour obtenir une petite dose de cette joie de la bande dessinée aujourd’hui. https://t.co/9WdsWGXbS5 – Yer Boy 2020 Kyle Starks (@TheKyleStarks) 2 mai 2020

Bonne journée de bande dessinée non libre! Je veux dire, pas vraiment, ça craint et déclenche un mois de choses à sucer émotionnellement ici, mais 🤷‍♂️

MAIS cela ne signifie pas qu’il n’y a pas beaucoup de GRANDES bandes dessinées que vous pouvez lire gratuitement dès maintenant! En voici quelques-uns!# FreeComicBookDay2020 pic.twitter.com/NyYKItaODn – La séduction (@TheBeguiling) 2 mai 2020

La journée de la bande dessinée gratuite devait être aujourd’hui, et en l’honneur de cela, nous faisons toutes les copies numériques gratuitement tout au long du week-end! Utilisez le code: vagabuds https://t.co/dhurYhwq5U pic.twitter.com/UU516hlXHE – Vagabond Comics (@VagabondComics) 2 mai 2020

Un autre #FCBD bande dessinée à lire – NOUS NE POUVONS JAMAIS RENTRER À LA MAISON # 1. Prenez l’édition collectée dans votre magasin de bandes dessinées local pour seulement 9,99 $! Https: //t.co/m3is869tJe – Matthew Rosenberg (@AshcanPress) 2 mai 2020

Vous voulez toujours plus de bandes dessinées gratuites pour #FCBD? Voici UNCANNY X-MEN # 1! 60 pages d’action X-Men gratuites, rédigées par @ 79SemiFinalist, @edbrisson, & moi! Et vous pouvez récupérer le commerce en collectant les 10 premiers numéros de votre boutique de bandes dessinées locale aujourd’hui! Https: //t.co/UZrwdMANnJ – Matthew Rosenberg (@AshcanPress) 2 mai 2020

C’est la journée de la bande dessinée gratuite! Pour aujourd’hui seulement, vous pouvez télécharger Epithelium gratuitement sur mon Gumroad! HEFTY déclenche un avertissement pour images violentes et abus. Je suis plus fier de cette bande dessinée que de tout ce que j’ai jamais fait et j’espère que vous allez le lire! Https: //t.co/NSRGL3Ke5O pic.twitter.com/PJgGpT8XeT – 🐑 Bex (@Schnumn) 2 mai 2020

METTRE DIEU EN PREMIER! #Cerebus en enfer? Bénévole Twitter # 0001 (LA LIGUE DE LA CORONA EXTRAORDINAIRE # 1 (MAI 2020) disponible maintenant en ligne à télécharger gratuitement.) C’est-à-dire mettre Dieu avant les affaires. Pour plus d’informations, ouvrez l’hyperlien ici: https://t.co/QLTLuo96JY. # FreeComicBookDay2020 pic.twitter.com/C5oO2IC4sB – Robert Brian L. West (@BigBWest) 2 mai 2020

Mais certains se demandaient juste ce qui aurait pu être…

Aujourd’hui aurait été la Journée de la bande dessinée gratuite et l’Horizon Zero Dawn #FCBD la bande dessinée serait sortie – mais vous pourrez toujours la récupérer plus tard cette année! @ComicsTitan pic.twitter.com/edAyKweMdv – Anne Toole (@amely) 2 mai 2020

Le fait aujourd’hui aurait été une journée de bande dessinée gratuite et nous aurions eu l’histoire du bonhomme dans nos mains en perdant la tête, cela me rend triste pic.twitter.com/AS4SeqkE2f – LIRE DOX ET CHAMPIONS #Outlawed (@ agentfitz777) 2 mai 2020

Le 2 mai 2020 aurait été une journée de bandes dessinées gratuites et « Jack Kirby: la vie épique du roi de la bande dessinée » aurait été un sponsor d’or. Voici un premier concept de couverture pour le livre. Vous pouvez précommander ici: https://t.co/X7Qd71ahU8 pic.twitter.com/LLGngzpQsK – Thomas Scioli (@tomscioli) 2 mai 2020

Aujourd’hui, nous aurions dû célébrer la Journée de la bande dessinée gratuite, la journée la plus chargée de l’année.

Des milliers de personnes franchiraient littéralement nos portes et des tonnes d’enfants auraient obtenu leur toute première bande dessinée.

Pour nous, c’est l’un des moments les plus enrichissants, chaque année. – Big Bang Comics (@TheBigBang_) 2 mai 2020