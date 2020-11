La journée de derby à Riyad domine la reprise de la SPL alors que Al Hilal et Al Nassr sont des stars

La journée de derby dans la capitale attirera la plus grande attention lorsque la Ligue professionnelle saoudienne 2020/21 se remettra en marche. La pause internationale de ce mois-ci, ainsi que le sommet du G20 à Riyad en 2020, ont suspendu l’action de haut niveau dans le Royaume. Mais il est sur le point de revenir avec une liste rugissante de matchs de la semaine de cinq matchs, soulignés par la rencontre de lundi soir entre le champion en titre Al Hilal et le meilleur Al Nassr de 2018/19. Voici un aperçu, avec Wyscout’s aide, du trio de matchs hors concours de cette manche: AL HILAL V AL NASSR (LUNDI, 21:15) Un luminaire qui a une saveur complètement différente, dans cette curieuse campagne. Les géants de Riyad sont au coude à coude depuis le début de 2018/19, partageant les deux derniers titres et un certain nombre de réunions en tribune. Mais au moment où nous parlons, il semble que ces grands rivaux évoluent dans des directions divergentes. L’hôte de lundi, Hilal, a sereinement rebondi après le retrait forcé de la Ligue des champions de l’AFC 2020 en septembre en tant que détenteur, se hissant tranquillement en tête du classement avant la pause internationale grâce à une victoire 2-0 inspirée par Bafetimbi Gomis contre Ettifaq. Leur ligne de fond n’a été franchie qu’une seule fois et seuls trois clubs ont frappé plus souvent à l’extrémité opposée (six buts). Nassr, quant à lui, a perdu ses trois premiers matches de la SPL, puis s’est étonnamment imposé 2-0 contre le promu Al Qadsiyah, malgré une épidémie de coronavirus rampante affectant plus d’une douzaine de membres de leur club. Alors que le meilleur buteur mondial de 2019, Abderrazak Hamdallah, n’a pas encore lancé de ballon dans la SPL pour diverses raisons, ils ont trébuché pour devenir la deuxième attaque commune la plus faible avec quatre buts marqués. Mais l’attaquant marocain est dans une phalange de troupes récupérées impatientes de partir cette semaine. Si Nassr veut remonter le classement, il est vital que l’ailier argentin de 18 millions de dollars Pity Martinez et Atlas Lion Nordin Amrabat commencent à cliquer sur une attaque recalibrée au King Fahd International Stadium. Voir aussi Stadia Leak montre le gameplay des premiers dieux et monstres Le héros méconnu Gustavo Cuellar, de Colombie, montera la première ligne de défense pour Hilal. L’ailier argentin Luciano Vietto pourrait également recevoir son premier départ depuis un transfert d’été de 8 millions d’euros du Sporting Lisbonne, après les efforts de Salem Al Dawsari avec l’Arabie saoudite. Ce test particulier, cependant, devrait être affronté sans l’entraîneur inspirant Razvan Lucescu. Le Roumain est confiné à la maison après un COVID-19 positif, avec le lieutenant de confiance Cristiano Bacci aux commandes. Prédiction: Al Hilal 3-1 Al Nassr AL AHLI JEDDAH V AL SHABAB (LUNDI, 19:15) Si les résultats se déroulent comme prévu plus tard lundi, cela devrait être un concours pour définir qui montera le défi le plus fort pour renverser Hilal. Al Ahli a remporté des victoires étroites 1-0 lors de ses deux premiers matchs, avant une défaite lointaine 2-0 en derby contre Al Ittihad et une victoire éclatante 4-3 contre le promu Al Ain. Affirmer la cohérence dans les rangs d’une équipe classée troisième sera désormais essentiel pour le patron Vladan Milojevic, qui espère que la superstar syrienne Omar Al Somah se débarrassera des chaînes après un tour du chapeau lors de cette dernière sortie a mis fin à ses trois matches de SPL objectif de sécheresse. Shabab, deuxième, a été complètement transformé par l’ajout du métronome argentin Ever Banega. Un esprit guerrier et un calme déconcertant du point de penalty se sont conjugués pour donner à l’équipe de Riyad quatre points de plus après quatre matchs (10) qu’il y a un an (six), tandis que leur nombre de buts (huit) est plus du double du chiffre requis (trois ). Leur pourcentage moyen de possession de balle est également passé à 55,6, contre 47,6 la saison dernière. Cela fait maintenant quatre ans qu’Ahli a ajouté la dernière de quatre couronnes SPL et huit depuis que Shabab a remporté son huitième. La croyance abondera sur un autre si l’un ou l’autre revendique les trois points à King Abdullah Sports City. Prédiction: Al Ahli Jeddah 1-2 Al Shabab Voir aussi Les critiques de Netflix Project Power sont en cours, voici ce que disent les critiques AL TAAWOUN V AL WEHDA (MARDI, 18h50) 2020/21 n’a pas encore vraiment commencé pour ces deux aspirants. Les vainqueurs de la King’s Cup 2018/19, Taawoun, ont eu du mal à sortir du funk qui les enveloppait à la fin de 2019/20 et sont dans un 11 décevant.e. Même la réintégration de l’attaquant camerounais Leandre Tawamba après un été rancunier n’a pas fait grand-chose, avec trois buts conjoints les plus bas. Cette situation est aggravée par un déficit créatif béant. Les cinq passes clés du club sont les moins importantes de la SPL, tandis que les cibles aériennes Tawamba et l’attaquant australien Mitchell Duke sont dans une équipe qui n’a inscrit que le neuvième plus grand nombre de centres (60). Wehda, qui a terminé quatrième le trimestre dernier et a historiquement participé à la Ligue des champions de l’AFC 2021, est dans un état encore pire en 14e. Leur appel à débaucher Ivo Vieira du Portugal de Vitoria de Guimaraes n’a pas encore été fructueux, trois défaites et une victoire solitaire dans les dernières secondes contre le promu Al Qadsiyah enregistré. Seuls trois clubs ont concédé plus de buts qu’eux. Le nouveau défenseur central Pedro Henrique a semblé particulièrement incertain. Quelque chose devra donner au King Abdullah Sports City Stadium avec un tirage au sort peu utile. Mais si l’un ou l’autre peut forcer la victoire est une autre affaire, entièrement … Prédiction: Al Taawoun 1-1 Al Wehda MATCH-WEEK CINQ FIXTURES Lundi 16:15 Al Raed contre Abha 16:30 Damac contre Al Ain 18:25 Al Qadsiyah contre Al Batin 18:45 Al Faisaly contre Al Ittihad 19:15 Al Ahli Jeddah contre Al Shabab 21:15 Al Hilal contre Al Nassr Mardi 18:50 Al Taawoun contre Al Wehda 20h30 Ettifaq contre Al Fateh En savoir plus sur l’application Sport360

!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function()

{n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}

;

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,’script’,

‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘860081330738247’);

fbq(‘track’, ‘PageView’);

fbq(‘track’, ‘ViewContent’);

jQuery(document).ready(function () {

(function(d, s, id) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(id)) return;

js = d.createElement(s);

js.id = id;

js.async = true;

js.src = « https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&appId=1892660097624150&version=v2.0 »;

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

$( document ).ready(function() {

$.ajax({

url: ‘/ajax/nextarticleajax’,

type: ‘POST’,

data: {cat: 125941, id: 345443, count: 2, ajax: true},

error: function(xhr,tStatus,e){

if(!xhr){

console.log(‘ We have an error ‘+tStatus+’ ‘+e.message);

}else{

console.log(‘else: ‘+e.message);

}

},

success: function(resp){

$(‘.ajax_article’).html(JSON.parse(resp).main);

}

});

});

});