La Hyundai i20 2020 sera le premier segment à proposer un moteur diesel automatique

La prochaine Hyundai i20 sera la première berline haut de gamme à offrir une combinaison diesel-automatique et également l’une des deux berlines à hayon en Inde.

Hyundai va lancer la nouvelle génération d’i20 en Inde d’ici le deuxième semestre de cette année. Plus tôt, il devait être lancé en juin, mais en raison de la pandémie, le lancement a été retardé. Cependant, Hyundai a commencé ses essais routiers quelques mois plus tôt et nous en avons déjà quelques photos d’espionnage.

Avec un tout nouveau design, la Hyundai i20 2020 bénéficiera également de nombreuses améliorations majeures. Il obtiendra un nouveau moteur diesel de 1,5 litre qui est une version désaccordée du moteur de Seltos. Le moteur est également venu sur Venue et produira environ 99 BHP et 220 Nm de couple maximal. Un moteur à essence turbo à trois cylindres de 1,0 litre produisant 100 BHP sera également embarqué.

Lisez aussi: Kia Sonet vs Hyundai Venue – Quelles sont les différences et les similitudes?

Le moteur à essence de 1,2 litre actuel, qui produit 83 ch, sera conservé. Après deux nouveaux moteurs, l’i20 aura également trois nouvelles options de boîte de vitesses. Une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses sera livrée en standard avec les variantes essence tandis que celles diesel seront accompagnées d’un MT à 6 vitesses. Un AT à 6 vitesses pour l’essence et le diesel sera proposé en option. Enfin, le turbo essence disposera d’une boîte 6 vitesses MT et 7 vitesses DSG.

Fait intéressant, la Hyundai i20 sera la première berline à hayon de son segment à offrir un moteur diesel avec une boîte de vitesses automatique. Et l’autre dans toute l’industrie du hayon à offrir un est le Grand i10 Nios. Bien qu’il y ait eu quelques options diesel automatiques plus tôt, mais en raison des normes BS6, il n’y en a plus.

Même maintenant, peu de VUS et de berlines offrent une option diesel automatique. Dans le cas de Hyundai, même Venue n’offre pas cette combinaison. Avec le Grand i10 Nios, vous avez l’option diesel-AMT tandis qu’avec le i20, vous obtiendrez une option diesel-AT. Cela donne à Hyundai une chance d’augmenter les ventes de sa prochaine trappe.

Lisez aussi: BS6 Hyundai Verna Facelift donne plus de kilométrage que BS4 Verna

La combinaison diesel-auto pourrait faire de la Hyundai i20 la berline la plus chère d’Inde. Cependant, le rendement énergétique et le couple d’un moteur diesel avec la facilité d’une boîte de vitesses automatique est une tendance émergente des acheteurs. Parallèlement, de nombreuses voitures à hayon ne sont équipées que d’un moteur à essence et n’offrent pas de moteur diesel lui-même.