La Hyundai i20 2020 obtiendra ces 7 caractéristiques plus que Maruti Baleno

Voici la liste des 7 meilleures caractéristiques que la nouvelle Hyundai i20 2020 offrira plus que la Maruti Baleno et la Toyota Glanza.

Hyundai va lancer la nouvelle génération i20 vers le second semestre de cette année. Au milieu du verrouillage, Hyundai a lancé la nouvelle Verna et juste avant le verrouillage, ils ont lancé la nouvelle Creta. Le hayon devait être lancé en juin mais a été retardé de quelques mois.

La nouvelle Hyundai i20 bénéficiera d’une mise à niveau de génération qui comprendra de nouveaux moteurs, plus de fonctionnalités, des dimensions révisées et un style complètement rafraîchi. La silhouette sera légèrement différente de l’actuelle, pour la rendre encore plus sportive.

Les nouveaux moteurs comprendront un moteur diesel de 1,5 litre du Seltos. L’unité d’origine sera désaccordée pour l’i20, pour produire 100 PS et 240 Nm de couple de pointe. Le moteur à essence restera le même VTVT à quatre cylindres de 1,2 litre, qui produit 83 PS et 113 Nm.

Lisez aussi: Hyundai dévoile la liste des fonctionnalités de la variante BS6 Elite i20!

Le troisième moteur comprendra un moteur à essence turbo à trois cylindres de 1,0 litre de Venue. Le moteur produira environ 100 ch et 172 Nm de couple maximal. Le moteur à essence sera accouplé à un MT et CVT à 5 vitesses. Le moteur diesel pourrait simplement être disponible avec une boîte manuelle à 6 vitesses et l’essence turbo avec un DCT à 7 vitesses.

Par rapport au géant du segment, Maruti Baleno, l’i20 offrira 7 fonctionnalités de plus. Glanza étant un Baleno rebadgé, il en va de même pour le premier. Voici les 7 fonctionnalités supplémentaires que le i20 obtiendra:

Régulateur de vitesse

Le régulateur de vitesse est désormais considéré comme une caractéristique importante alors que son utilisation est encore limitée dans notre pays. Dans ce segment, i20 ne serait pas le premier à le proposer mais aura un avantage sur Baleno et Glanza. Volkswagen Polo et Honda Jazz CVT en ont également un.

Toit ouvrant électrique

Ce sera une première caractéristique du segment de la Hyundai i20 2020. Divers mules d’essai de la trappe ont été repérées en Inde avec un toit ouvrant électrique. Néanmoins, l’ajout d’un toit ouvrant rend la cabine aérée mais ajoute à la chaleur à l’intérieur.

Lumières d’ambiance

L’éclairage d’ambiance est une caractéristique récemment remarquée qui a maintenant commencé à apparaître dans les voitures à petit budget. Kia Seltos a été l’une des premières à l’obtenir dans le segment budgétaire, suivie par la nouvelle Creta, puis par la i20. Vous pourrez choisir différentes lumières d’ambiance pour la première rangée qui peuvent également être définies selon la musique.

Technologie Blue Link

La toute dernière technologie Blue Link de Hyundai sera intégrée au nouveau i20. Il peut ne pas offrir les mêmes fonctionnalités que celles de Venue, mais il obtiendra le verrouillage / déverrouillage à distance, le géorepérage et toutes les informations accessibles à partir de l’application téléphonique elle-même. Il est possible qu’il obtienne également l’option de démarrage / arrêt du moteur à distance.

Évents CA arrière

La Hyundai i20 obtiendra des bouches d’aération arrière à partir de la variante de milieu de gamme et non de la base. Cette fonctionnalité est très utile dans un pays comme le nôtre. Tous les modèles à hayon n’offrent pas de prises d’air arrière, même sur les variantes haut de gamme.

Moteur diesel

Ce n’est pas une fonctionnalité mais un point fort qui facilitera les ventes d’i20. En raison des normes BS6, Maruti a abandonné les moteurs diesel et, par conséquent, Baleno est une trappe tout essence. Les moteurs diesel gagnent maintenant en attraction en raison du couple excessif et du grand kilométrage.

Groupe d’instruments numériques

Le nouveau i20 disposera d’un combiné d’instruments entièrement numérique, semblable à ce qui est vu sur le nouveau Verna. Le cluster peut être personnalisé avec différents thèmes et obtiendra un grand MID entre la gamme, le compteur kilométrique, l’odomètre et l’indicateur de service.