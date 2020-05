La Hyundai Creta 2020 obtient 10 caractéristiques de plus que Kia Seltos et MG Hector

HYUNDAI Poste à souder Courant de sortie 10 -200 9000W MMA-201

HYUNDAI Poste à souder Courant de sortie 10 -200 9000W MMA-201 Structure PCB unique intégrée et technologie Inverter IGBT Poste a souder plus léger et plus petit avec une efficacité accrue Facile à démarrer, sans projection et une bonne formation HOT START, anti-adhérent et ARC FORCE Caractéristiques: Tension