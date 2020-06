La Hyundai Creta 2020 déjà disponible sur le marché des voitures d’occasion

Les gens ont déjà commencé à vendre leur Hyundai Creta 2020 sur le marché des voitures d’occasion dans un délai d’un mois à compter du début des livraisons.

Les livraisons de la nouvelle Hyundai Creta ont commencé il y a tout juste un mois. Le SUV de nouvelle génération a été lancé en mars, mais en raison du verrouillage à l’échelle nationale, sa production ainsi que les livraisons ont été retardées. Dès que nous sommes entrés dans le Lockdown 3.0, les livraisons ont commencé dans certaines villes et il y a quelques semaines, elles ont commencé à travers le pays.

Maintenant, les acheteurs ont déjà commencé à vendre leur nouvelle Hyundai Creta. Habituellement, il faut du temps aux gens pour vendre leurs nouvelles voitures, mais en un mois, cela semble vraiment rapide. Nous en avons déjà 2 exemples ici qui sont presque neufs, beaucoup moins chers et sans aucune période d’attente. Celui ci-dessus est un modèle SX Petrol-Manual qui est d’Amritsar.

Lisez aussi: Premières photos d’accident de la Hyundai Creta 2020 – Que dit-il sur la sécurité de la voiture?

Vous pouvez acheter ce nouveau Hyundai Creta SX pour Rs 13,5 Lakhs qui coûte environ Rs 1,5 à 2 Lakhs moins cher que le nouveau modèle. De plus, cet exemple obtient également des jantes en alliage pour Rs 50,000. La voiture n’a parcouru que 2 000 kilomètres jusqu’à présent. La plaque d’immatriculation n’est pas encore arrivée mais le propriétaire a tous les documents en place. Comme il s’agit de la deuxième variante en ligne, elle est livrée avec la plupart des fonctionnalités premium.

Il obtient un moteur à essence à quatre cylindres de 1,5 litre NA qui produit 110 ch et 145 Nm de couple maximal, couplé à une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses. Avec le même moteur, vous avez également la possibilité de choisir une boîte de vitesses automatique IVT. Les fonctionnalités à bord incluent un infodivertissement à écran tactile de 10,25 pouces, la technologie Blue Link, un toit ouvrant panoramique, une caméra de stationnement arrière, des phares à LED et bien plus encore.

Celui-ci est la variante Creta SX (O) Diesel-AT qui est disponible à la vente à Chandigarh. Celui-ci n’a parcouru que 1500 kilomètres et est disponible au prix de RS 16,95 Lakhs. Le prix est encore plus bas que le coût ex-showroom d’un nouveau. Comme il s’agit de la variante haut de gamme et la plus chère, elle est livrée avec toutes les fonctionnalités premium.

Lisez aussi: Quelle est la différence entre la variante Hyundai Creta SX et SX (O)?

Hyundai Creta Diesel obtient un quatre cylindres de 1,5 litre qui produit 110 ch et 250 Nm de couple maximal. Celui-ci est couplé à un AT à 6 vitesses, mais vous avez également la possibilité d’un MT à 6 vitesses. La variante SX (O) dispose en outre d’un purificateur d’air automatique, de capteurs de stationnement avant, de six airbags, de freins à disque arrière, d’un groupe d’instruments numériques et bien plus encore.