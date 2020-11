La hotline «  fraude électorale  » de Donald Trump inondée d’appels de farceurs rieurs de TikTok

Des centaines de farceurs ont téléphoné à Trump à Arlington, en Virginie, mais pas pour la raison que le président sortant espérait.Plutôt que de donner des preuves anecdotiques à des bénévoles, des centaines de farceurs ont téléphoné à Trump à Arlington, en Virginie. , siège social, seulement pour rire, se moquer de sa défaite électorale et raccrocher.Selon ABC News, les appels semblent provenir en masse d’utilisateurs de TikTok, la plate-forme de médias sociaux chinoise qui a tenté de faire échouer le rassemblement du président MAGA à Tulsa, en Floride en demandant un grand nombre de billets. Le président avait tenté d’interdire définitivement le téléchargement de la plateforme aux États-Unis, mais la demande en ce sens a été reportée par un juge fédéral la semaine dernière. » J’ai signalé un homme fou sur Twitter » Le comité a mis en place la ligne directe mercredi, partageant un lien vers celle-ci sur Twitter après que Trump ait publiquement attaqué le processus démocratique et accusé les démocrates – et leur candidat à la présidentielle Joe Biden – d’avoir «tenté de voler» les élections – une affirmation faite sans aucune preuve. Malheureusement, cela s’est également retourné contre lui, car de nombreux utilisateurs ont répondu en se plaignant de la tentative de Trump de diffuser des informations erronées sur les élections sur Twitter. « L’appel vient de l’intérieur de la maison », a écrit l’un d’eux, tandis qu’un autre a posté: « J’ai signalé un homme fou sur Twitter. qui exige que nous arrêtions de compter les votes, et menace de poursuites judiciaires si nous ne le faisons pas. »Le fils du président, Eric Trump, a blâmé les appels à la farce aux démocrates, et a fini par être raillé pour l’avoir fait salut moi-même. Le @DNC envoie du spam à notre hotline contre la fraude électorale pour enliser les milliers de plaintes que nous recevons! Je me demande ce qu’ils ont à cacher. – Eric Trump (@EricTrump) 7 novembre 2020 «Le @DNC envoie du spam à notre hotline contre la fraude électorale pour enliser les milliers de plaintes que nous recevons! Je me demande ce qu’ils ont à cacher », a-t-il déclaré. Séparation de la campagne Joe Biden a été officiellement nommé 46e président élu des États-Unis après avoir remporté samedi le champ de bataille de l’État de Pennsylvanie. Cependant, l’équipe de Trump a jusqu’à présent refusé d’honorer le résultat et poursuit un certain nombre de contestations juridiques du décompte des voix.La décision de ne pas concéder a divisé la campagne en deux, certains membres la déclarant inutile et inutile. exercice, tandis que d’autres, comme l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, sont pleinement en faveur.Lors d’une conférence de presse bizarrement tenue à l’extérieur du centre de jardin Four Seasons Total Landscaping à Philadelphie, l’ancien maire de New York a soutenu que le résultat ne pouvait pas être appelé tant que tous Les contestations judiciaires de la campagne Trump avaient été portées devant les tribunaux.L’avocat du président, Rudy Giuliani, s’adresse aux médias lors d’une conférence de presse tenue dans le parking arrière de l’entreprise d’aménagement paysager (Photo: Chris McGrath / Getty) Des poursuites ont été engagées dans les États du champ de bataille de La Géorgie, le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie affirmant que les bulletins de vote avaient disparu, semblaient sortir de nulle part ou avaient été falsifiés. Les s sont peu susceptibles d’avoir un impact matériel, avec peu ou pas de preuves étayées pour les étayer. Plusieurs ont déjà été révoqués par les autorités judiciaires de l’État.

Ubbink Bâche d’hivernage pour piscine bois Ubbink octogonale Modèle - Ocea 4,30m octogonale Bâche d’hivernage pour piscine Ubbink octogonale La bâche d’hivernage est incontournable pour protéger votre bassin des feuilles et saletés qui s’y déposent apportées par le vent. Gràce à son opacité, elle évite la photosynthèse responsable du développement d’algue afin de l’éviter pendant l’hiver. Enfin,

Sunbay Bâche d’hivernage pour piscine bois Sunbay Modèle - Violette 5,11m octogonale Bâche d’hivernage pour piscine en bois Sunbay La bâche d’hivernage est incontournable pour protéger votre bassin des saletés apportées par le vent mais elle permet aussi d’éviter l’évaporation d’eau. Très résistante et opaque, elle évite la photosynthèse et donc automatiquement la prolifération d’algues

Sunbay Bâche d’hivernage pour piscine bois Sunbay Modèle - Avila 9,42 x 5,92m octogonale allongée Bâche d’hivernage pour piscine en bois Sunbay La bâche d’hivernage est incontournable pour protéger votre bassin des saletés apportées par le vent mais elle permet aussi d’éviter l’évaporation d’eau. Très résistante et opaque, elle évite la photosynthèse et donc automatiquement la prolifération d’algues

Sunbay Bâche d’hivernage pour piscine bois Sunbay Modèle - Vanille 4,12m hexagonale Bâche d’hivernage pour piscine en bois Sunbay La bâche d’hivernage est incontournable pour protéger votre bassin des saletés apportées par le vent mais elle permet aussi d’éviter l’évaporation d’eau. Très résistante et opaque, elle évite la photosynthèse et donc automatiquement la prolifération d’algues

Aquachek Bandelettes d’analyse 6 en 1 Aquachek Test and Treat Bandelettes d’analyse AquaChek Test & Treat Une lecture facile et précise gràce à votre smartphone Les bandelettes d’analyse Aquachek Test and Treat constituent une solution d’analyse rapide, simple et à très petit prix. Elles vous permettront d’effectuer des mesures d’analyse de l’eau afin d’adapter le

Ubbink Bâche d’hivernage pour piscine bois Ubbink octogonale allongée Modèle - Maldives 4,85 x 3,35m octogonale allongée Bâche d’hivernage pour piscine Ubbink octogonale allongée La bâche d’hivernage est incontournable pour protéger votre bassin des feuilles et saletés qui s’y déposent apportées par le vent. Gràce à son opacité, elle évite la photosynthèse responsable du développement d’algue afin de l’éviter pendant l’hiver.