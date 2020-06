La Honda City 2020 pourrait n’être disponible qu’en deux versions haut de gamme entièrement chargées

Les rapports suggèrent que la prochaine nouvelle Honda City ne sera disponible qu’en deux variantes haut de gamme entièrement chargées, sans aucune variante de base ou de milieu de gamme.

Honda va lancer la nouvelle génération City principalement au mois d’août. La version conforme aux spécifications de l’Inde n’a pas encore été révélée et peut-être le mois prochain, nous pourrons peut-être la voir. La nouvelle City est plus premium que la précédente, avec de nouvelles fonctionnalités, des moteurs révisés et une mise à niveau stylistique complète.

La nouvelle génération City coexistera avec la version sortante. Surtout, la nouvelle City ne sera disponible qu’en deux variantes haut de gamme qui recevront toutes les cloches et les sifflets. Il pourrait bien venir dans les versions VX et ZX, mais avec toutes les options de moteur et de boîte de vitesses. Si vous souhaitez acheter ses versions de base ou intermédiaires, vous devrez peut-être simplement prendre la ville sortante.

Lisez aussi: Conduisez chez vous dans une ville Honda en payant seulement Rs 999 / Lakh pour les 3 prochains mois

Cela semble être l’une des principales raisons pour lesquelles Honda n’a pas abandonné la ville actuelle. Les prix de la ville actuelle resteront les mêmes et la nouvelle version à venir exigera au moins un Lakh de plus. Les variantes haut de gamme de la nouvelle Honda City 2020 pourraient monter jusqu’à Rs 16 Lakhs (ex-showroom) facilement.

La berline mise à jour continuera avec les mêmes moteurs à essence et diesel de 1,5 litre qui étaient venus plus tôt. Le moteur à essence peut également bénéficier d’une technologie hybride douce en standard. Les chiffres de puissance de l’unité essence seront d’environ 120 PS et accouplés à une boîte de vitesses manuelle et CVT. Le moteur diesel produira la même chose que précédemment, mais gagnera désormais une boîte de vitesses CVT avec le MT 6 vitesses existant.

Les nouvelles fonctionnalités à bord comprendront des phares à LED, de nouvelles roues en alliage diamanté, une assistance de surveillance de voie, un système de surveillance de la pression des pneus, un contrôle de la traction, un système d’infodivertissement à écran tactile de 8 pouces plus grand et plus sophistiqué avec Alexa, six airbags, des sièges ventilés et bien plus encore. Il fournira une concurrence très sérieuse à la Hyundai Verna qui est un leader en matière de fonctionnalités.

Lisez aussi: Achetez la Honda City actuelle avec des réductions allant jusqu’à Rs 1 Lakh!

La nouvelle Honda City sera légèrement plus grande que la version sortante. Plus précisément, elle sera plus longue et plus large que la ville actuelle. Cela devrait faire de la City une cabine plus spacieuse. Des réservations non officielles ont déjà commencé pour certains concessionnaires et nous entendrons quelques développements officiellement le mois prochain.