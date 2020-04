La hantise de la libération de Bly Manor non affectée par le coronavirus – / Film

Nous allons prendre toutes les bonnes nouvelles que nous pouvons obtenir ces jours-ci, alors voici quelque chose: La hantise de Bly Manor, le suivi de La hantise de Hill House, est dans les temps. La série Netflix de Mike Flanagan la production encapsulée avant que le coronavirus n’arrête tout, et maintenant tout le travail de post-production se poursuit sans être affecté. Ainsi, alors que de nombreuses émissions de télévision et films sont contraints de retarder leur sortie en ce moment, Netflix est toujours susceptible de faire sa première Bly Manor cette année.

Ça va bien. Toujours dans les délais, nous nous sommes bouclés avant la fermeture et la post-production a continué de la maison. Le spectacle se déroule à merveille, j’en suis ravi. Pour le moment, aucune raison de penser que ce sera poussé. @netflix annoncera la date de sortie quand ils seront prêts. – Mike Flanagan (@flanaganfilm) 21 avril 2020

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, quelqu’un sur Twitter a demandé à Mike Flanagan une mise à jour sur La hantise de Bly Manor, et a spécifiquement demandé si la libération serait retardée ou non l’année prochaine. Flanagan a eu la gentillesse de répondre: «Toujours dans les délais, nous avons bouclé avant l’arrêt et la post-production [carried] à la maison. La série se déroule à merveille, j’en suis ravie. Pour le moment, aucune raison de penser que ce sera poussé. Netflix annoncera la date de sortie quand ils seront prêts. «

Netflix n’a pas encore officiellement révélé de date, mais si je pariais, je dirais que nous pourrions probablement nous attendre à voir la série aux alentours du mois d’octobre de cette année. Bly Manor est une suite au fantastique Flanagan La hantise de Hill House, et plusieurs des mêmes acteurs reviennent dans des rôles différents. Tandis que Hill House s’inspire (en vrac) du roman classique de Shirley Jackson du même nom, Bly Manor utilise Henry James Le tour de vis comme matériau source. En fait, la série s’appuie sur plusieurs histoires de fantômes écrites par James.

Dans La hantise de Bly Manor, Hill House éclater Victoria Pedretti joue une gouvernante nommée Dani, qui est chargée de s’occuper de deux «enfants très inhabituels». C’est à peu près l’intrigue de Le tour de vis, qui suit une gouvernante qui s’occupe de deux enfants dans une grande maison effrayante. Elle commence à soupçonner que la maison est hantée – mais tout cela pourrait être dans sa tête. L’histoire a été précédemment adaptée dans le film fantastique Les innocents. Il a également servi de base à la Le tournant, un film que personne ne semblait aimer du tout.

En plus de Pedretti, Bly Manor traits Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, T’Nia Miller, Catherine Parker, Rahul Kohli, Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Smith, et Amelia Eve. Alors que Flanagan a réalisé tous les épisodes de Hill House, il partage les fonctions de directeur sur Bly Manor avec Ciarán Foy, Liam Gavin, Yolande Ramke et Ben Howling, et Axelle Carolyn.

Articles sympas du Web: