La Grande Finale pourrait revenir au stade ANZ pour 2020

La Grande Finale NRL pourrait revenir au stade ANZ au lieu du SCG comme prévu à l’origine.

Il a été annoncé l’année dernière que la grande finale de 2020 se jouerait au SCG avec le stade ANZ qui devait être en construction à l’époque.

Bien qu’il ait des mois d’avance sur le calendrier, le projet de Moore Park, qui a fourni plus de 800 emplois pendant une période de complexe économique, ne sera pas disponible avant 2022.

L’épidémie de coronavirus obligeant la ligue à reporter la grande finale du 25 octobre, le lieu de la plus grande journée du jeu est resté trouble alors que la Coupe du monde de cricket T20 est prête à provoquer un certain nombre de perturbations de la planification.

ANZ Stadium 2019 NRL Grand Final (Getty)

Mais selon Nine News Sydney’s Chris O’Keefe, une grande finale du stade ANZ pourrait être sur les cartes avec le gouvernement NSW maintenant sur le point de détenir les 800 millions de dollars alloués pour le réaménagement.

« Dans toute la ville (Homebush), aucun contrat n’a été signé et aucun argent n’a été alloué », a déclaré O’Keefe. Neuf nouvelles.

« Le gouvernement envisage maintenant d’économiser les 800 millions de dollars sur le réaménagement du stade ANZ et de mettre temporairement le projet en veilleuse.

« De cette façon, Sydney aura un stade phare suffisamment grand pour accueillir la grande finale de la LNR et State of Origin cette année et déjouer Brisbane en arrachant les matchs.

« Le Premier ministre avait prévu que des bulldozers emménageraient à ANZ et en feraient un rectangle fin juin.

« Gladys Berejiklian (NSW Premier) n’a pas encore pris de décision finale car elle considère la construction comme le meilleur moyen de sortir de la destruction économique. »