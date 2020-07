La grande abbesse Alura rejoint l’extension de la Scholomance Academy de Hearthstone

in

La carte révèle la saison pour Académie de Scholomance de Hearthstone l’expansion touche rapidement à sa fin.

Blizzard a révélé la haute abbesse Alura aujourd’hui avec une délicieuse animation de Wronchi sur YouTube. La grande abbesse Alura est un serviteur à double classe de prêtre paladin légendaire qui coûte quatre manas. Il a trois attaques et six points de vie avec un effet Spellburst qui lui permet de lancer un sort depuis votre deck, la ciblant si possible.

La grande abbesse Alura a beaucoup de potentiel de combo qui lui permet de tromper une tonne de sorts de mana dans les deux classes. Dans Paladin, par exemple, elle peut jouer un Libram of Hope, invoquant un 8/8 avec Divine Shield et Provocation. Si elle est utilisée avec Priest, elle peut lancer Psyche Split, ce qui peut vous donner plus de copies d’Alura, ce qui gagnerait également le potentiel de lancer plus de sorts avec leur déclencheur Spellburst.

Attention cependant à la manière dont vous construisez votre deck. Comme le montre l’animation Wronchi, si vous avez des sorts de suppression dans votre deck, Alura n’aura pas peur de les lancer sur elle-même, ce qui entraînera des mésaventures hilarantes.

Académie Scholomance sortira le 6 août. Les joueurs peuvent pré-acheter l’extension dans l’un des deux lots différents sur la boutique en ligne de Blizzard ou dans le Foyer client.

