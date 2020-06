La Google Nest Mini à seulement 39 euros chez Boulanger

Les prix sont cassés actuellement chez Boulanger. Pour plus de basses, ne ratez pas la promotion sur la Google Nest Mini, aujourd’hui proposée à 39, 99 euros seulement.

Une enceinte discrète

La Google Nest Mini est une enceinte connectée discrète. Toutefois, elle est capable d’offrir des basses deux fois plus puissantes. Sur tous les plans, le Nest Mini se positionne en digne remplaçant du Home Mini, avec quelques nouveautés et un niveau très élevé dans la la sécurité des données. Étant donné que le Home Mini est essentiellement une version plus ancienne, il est disponible pour 40 $ ou moins, tandis que le Nest Mini est se vend à environ 59, 99 euros. Chez Boulanger, on peut même l’avoir à seulement 39,99 euros. Cette promotion est à ne pas rater sous aucun prétexte !

Plus petit

Bon plan Boulanger : économisez 20 euros sur l'enceinte connectée Google Nest Mini https://t.co/3N3h8bmNuJ — 01net (@01net) June 16, 2020

À première vue, le Nest Mini est très légèrement plus petit et donc plus léger. Il se décline en différentes couleurs et dispose d’un support mural intégré. Contrairement au Home Mini avec lequel on a besoin d’acheter un accessoire de montage mural. On note également l’existence des commandes tactiles de chaque côté de l’appareil et les voyants LED. Son prix assez élevé, même en promotion est-il justifié ? Oui, mille fois oui ! Les améliorations sonores et cette option de montage mural intégrée font toute la différence et valent réellement que l’on y mette le prix.