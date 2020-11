La gestion Alaba du retrait du Bayern probablement prise par surprise

Le Bayern a retiré son offre pour David Alaba – et n’en a probablement pas informé la direction autrichienne! D’un autre côté, Lucas Hernandez fait la une des journaux positifs, l’achat du record est resté bloqué sur la défense gauche du Bayern et a reçu les éloges du sommet. Ici vous pouvez trouver toutes les nouvelles et rumeurs sur le FC Bayern

Alaba sans humilité? Ici vous pouvez trouver plus de nouvelles et de rumeurs sur FCB.

FC Bayern: la direction d’Alaba probablement surprise

Déclarations d’Herbert Hainer à Focus sur le sport je suis BR frappé comme une bombe dimanche soir. « Nous avons décidé de retirer complètement l’offre. Cela signifie qu’il n’y a plus d’offre », a déclaré le président du Bayern à propos des négociations contractuelles avec David Alaba.

Selon les informations de Sport1 l’Autrichien a été pris par surprise par ces déclarations, elles n’ont donc pas été coordonnées avec le camp du défenseur. Le contrat d’Alaba expire à la fin de la saison, les signes sont enfin au revoir. La semaine dernière encore, une autre série de négociations n’a pas abouti.

le image a rapporté que le conseiller d’Alaba, Pini Zahavi, aurait exigé un salaire pouvant atteindre 25 millions d’euros par an, tandis que les Bavarois n’auraient offert que 17 millions, primes comprises. Ici vous pouvez trouver des nouvelles détaillées sur le poker en rupture de contrat.

Le joueur de 28 ans est actif à Säbener Strasse depuis 2008 et a remporté neuf titres de champion et deux fois la Ligue des champions avec le Bayen. L’Autrichien a disputé un total de 394 matchs de compétition pour les champions du record, marquant 31 buts.

David Alaba: Ses statistiques pour le Bayern

concurrence Jeux Déchiré Minutes Bundesliga 254 20 19,759 Ligue des champions 84 5 7.195 Super Coupe de l’UEFA 2 232 DFB-Pokal 45 6 3.684 Supercoupe DFL 6 509

© imago images / MIS





FC Bayern: PK avec Flick et Alaba

Avec toute l’agitation autour de l’Autrichien, le prochain match des champions en titre a déjà lieu mardi. Mardi à 21 heures, les Munichois sont invités à Salzbourg, mais les Bavarois arriveront exceptionnellement en bus.

Avant de commencer le voyage, le Bayern tiendra sa conférence de presse ce lundi à 13 heures. Aussi là: Hansi Flick et de tous les gens David Alaba.

FC Bayern: Flick et Brazzo louent Hernandez

Lucas Hernandez a connu une première année difficile au FC Bayern, mais lors de sa deuxième saison, les achats de records se sont imposés et ont même dépassé l’étoile filante de la saison précédente, Alphonso Davies sur la défensive gauche. L’entraîneur Hansi Flick n’a pas caché cette évolution et était avare botteur pas avec des éloges.

« Lucas est fou de son attitude », a déclaré l’entraîneur du Bayner: « C’est sensationnel. C’est un vrai combattant. Il montre où il a ses forces dès le début de cette saison. »

Le défenseur polyvalent a déjà disputé environ 700 minutes de jeu compétitif cette saison. À titre de comparaison: l’année précédente, il n’était que de 1119 minutes, également en raison de blessures.

Le directeur sportif Hasan Salihamidzic a également été satisfait du développement du joueur de 24 ans et a souligné son caractère. « Lucas a un grand cœur, il a un caractère franc », a déclaré Brazzo. « Il est gourmand, il donne toujours tout et est un joueur d’équipe. »

FC Bayern: Les futurs adversaires