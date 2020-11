La gamme de skin Reaver de Valorant fait son retour aujourd’hui

in

La ligne de skin Reaver «énervée, magique, étrange» de Valorant a maintenant fait son grand retour. La peau a parcouru un long chemin depuis sa première apparition lors de la bêta fermée, et Riot a déployé beaucoup d’efforts pour s’assurer qu’elle s’intègre naturellement dans le monde du jeu et qu’elle a fière allure mais ne distrait pas.

En dehors du fait qu’il soit sacrément flashy, le grand attrait de la peau est qu’elle évolue avec le temps. Il y a quatre niveaux à parcourir, vous débloquerez donc progressivement un son de tir personnalisé, un flash de bouche, une animation de rechargement, une animation d’équipement, des runes brillantes qui éclairent le modèle d’arme, et plus encore. Il existe également trois variantes distinctes: rouge, noir et blanc – chacune avec son propre VFX.

Les skins Sheriff, Vandal, Operator et Guardian Reaver peuvent être achetés individuellement pour 1775 PV, tandis que le skin Melee Reaver vous coûtera 3550 PV. Si vous envisagez d’acheter le lot, votre meilleur pari est de récupérer le bundle complet Reaver pour 7100 VP. Alors, oui, c’est un peu cher.

C’est la deuxième grande histoire de Valorant de la journée, après l’annonce de quelques modifications furtives pour Breach dans le patch 1.11. La mise à jour avait déjà été annulée en raison de problèmes techniques mais est à nouveau en cours de lecture.

