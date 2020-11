La Galaxy Watch Active 2 de Samsung peut être la vôtre pour seulement 150 $ avec une garantie d’un an

C’est l’année dernière Galaxy Watch Active 2 mieux que la sortie 2020 Apple Watch Series 6? Évidemment pas. Mais à 150 $, ce n’est pas nécessaire. Bien sûr, ce n’est pas ce que Samsung facture actuellement pour cette montre intelligente extrêmement bien examinée, compatible avec les combinés Android et les iPhones.

Au lieu de cela, vous devrez vous sentir à l’aise pour amener votre entreprise chez un vendeur eBay réputé du nom de Quick Ship Electronics pour économiser 120 dollars sur un modèle de 44 mm au prix généralement de 270 $. Techniquement, les unités Aqua Black en vente actuellement en « quantité limitée » ne sont pas répertoriées comme neuves, inutilisées, non ouvertes et non endommagées, expédiées sans leur emballage d’origine.

Mais le fournisseur susmentionné à 99,7% offre sa propre garantie d’un an sans frais supplémentaires tout en garantissant la condition esthétique «excellente» et la fonctionnalité sans faille de ces smartwatches alimentées par Tizen.

En d’autres termes, vous devriez recevoir des appareils comme neufs, «boîte ouverte» avec leurs paramètres d’usine restaurés, ainsi que tous les accessoires d’origine inclus dans une boîte non d’origine. Gardez à l’esprit que vous n’aurez peut-être pas beaucoup de temps pour profiter de cette nouvelle offre, même si vous devriez également envisager le meilleur Les offres de montres intelligentes Black Friday chez les principaux détaillants comme Amazon, Best Buy, Walmart et Target sont encore à venir.

Cela étant dit, tout neuf Les unités Samsung Galaxy Watch Active 2 sont déjà réduites de 270 $ à 200 $ dans une taille de 44 mm pratiquement partout aux États-Unis, et on ne sait pas si quelqu’un prépare une meilleure offre de vacances sans aucune condition.

Autrement dit, vous pourriez finir par regretter de sauter cette promotion « boîte ouverte », donc c’est probablement intelligent … de ne pas faire ça. Après tout, la Galaxy Watch Active 2 a beaucoup en commun avec le plus cher Galaxy Watch 3, comprenant une connectivité GPS autonome, une technologie de surveillance de la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7, un magnifique écran Super AMOLED, une autonomie décente de la batterie, une résistance à l’eau de premier ordre et oui, un suivi ECG également il y a quelques mois à peine.