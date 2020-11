La Galaxy Tab S6 haut de gamme de Samsung obtient une remise absolument hallucinante

Étant donné que Les iPads leaders du marché d’Apple couvrent une large gamme de prix de nos jours, il est généralement difficile de recommander l’achat d’un Samsung Galaxy Tab sous Android. Il est évidemment encore plus difficile de le faire quand on parle d’un ancien modèle disponible pour un montant sans doute excessif de 650 $ et plus, mais après quelques premières offres folles sur le plus récent et plus coûteux Tab S7 et S7 + de la fin, le Galaxy Tab S6 de l’année dernière bénéficie maintenant de quelques énormes réductions.

Alors que les détaillants généralement généreux comme Amazon et Best Buy facturent toujours entre 470 $ et 520 $ pour l’ardoise de 10,5 pouces dans une configuration de stockage d’entrée de gamme de 128 Go, la même variante ne coûte actuellement que 319,99 $ à travers Site Web officiel américain de Samsung dans les teintes Mountain Grey, Cloud Blue et Rose Blush.

Vous n’avez pas besoin d’échanger quoi que ce soit ou de sauter à travers toute sorte de cerceaux pour obtenir cette réduction absolument incroyable de 330 $, et la même réduction de prix s’applique aux trois mêmes options de couleur du Galaxy Tab S6 avec 256 Go de salle de thésaurisation numérique locale. Ce modèle coûte normalement 729,99 $, contenant 8 Go de RAM au lieu des 6 Go de mémoire de la version moins chère, ce qui signifie que vous envisagez de ne payer que 400 dollars pour le moment sans aucune condition.

Cela signifie également que la Tab S6 « classique » est officiellement plus abordable que la Galaxy Tab S6 Lite au moment d’écrire ces lignes, ce qui est tout simplement époustouflant. Il n’y a pas de comparaison entre les deux, remarquez, avec la saveur Lite avec un écran de qualité inférieure et de résolution inférieure, un processeur plus lent, moins de RAM et moins d’espace de stockage.

Le haut de gamme La Galaxy Tab S6 est livrée avec un magnifique écran Super AMOLED de 10,5 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, un SoC Snapdragon 855 à la pointe de la technologie (de l’année dernière), deux caméras orientées vers l’arrière, un scanner d’empreintes digitales intégré dans cet écran époustouflant et une batterie raisonnablement grande de 7 040 mAh insérée dans un châssis tout en métal ultrafin.

Croyez-le ou non, ce mauvais garçon très marqué comprend également un stylet S Pen toujours pratique sans frais supplémentaires tout en prenant en charge un accessoire de clavier améliorant la productivité, qui est cependant vendu séparément.

Au cas où vous vous poseriez la question, 320 dollars vous achètent un IPad sorti en 2020 avec un écran de 10,2 pouces et un maigre 32 Go d’espace de stockage, faisant une acquisition Galaxy Tab S6 avant Black Friday, une évidence.