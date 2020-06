La future DS4 ne sera pas disponible avant le second semestre 2021

En raison de la décision tardive prise en Allemagne, la future DS 4 ne pourra pas être conforme à son plan initial : bien qu’elle doive être découverte cet automne, elle ne sera finalement pas disponible avant le second semestre 2021.

Après le grand DS 9, un autre nouveau badge DS est sur le point de prendre du retard. Mais cette fois, il s’agit d’un modèle plus critique en Europe : la Berline Compacte DS 4, marquant le retour des constructeurs dans ce domaine. Bien que sa présentation ait été prévue au Mondial cet automne, elle a en effet été reportée à l’année prochaine. Et pour la commercialisation qui devrait être prévue pour le début de 2021, cela ne sera également pas disponible avant le second semestre de 2021.

Le retard est dû à cause du transfert de la production de la future DS4

Ces décalages ne doivent pas être attribués à l’annulation du Salon de Paris. Cela est principalement dû à la décision de transférer la future production de DS4 à l’usine allemande de Rüsselsheim, ainsi que la prochaine Opel Astra au site de Sochaux, en France, choisi à l’origine.

Il parait que la décision est…politique ?

Les gens en parlent ! Mais pourquoi cette décision ? Un des fans de ce véhicule a dit que cette future DS4 pourrait coexister avec la nouvelle Peugeot 308 III sur la même ligne de production. D’autres trouvent que la décision de Carlos Tavares semble très politique vu que ce dernier a déjà signé un accord avec le syndicat Allemand IG Metall en 2018 pour garantir le travail dans les usines Opel jusqu’en 2023.