La fusée Falcon 9 pour le prochain vol de l’astronaute de la NASA de SpaceX arrive sur le site de lancement (photo)

La fusée qui lancera le premier vol en équipage opérationnel de SpaceX pour la NASA est arrivée sur son site de lancement en Floride.

La première étape du Fusée Falcon 9 La mission Crew-1, dont le lancement est prévu depuis le Kennedy Space Center (KSC) de la NASA le 30 août, a atteint le Sunshine State mardi 14 juillet, ont annoncé des responsables de l’agence. Le booster a fait le long voyage depuis les installations de SpaceX à McGregor, Texas, enveloppé dans un linceul noir protecteur.

Le Falcon 9 va maintenant subir un traitement de pré-lancement dans les installations de SpaceX à Cape Canaveral Air Force Station, ont déclaré des responsables de la NASA. Cap Canaveral est à côté du KSC.

Le lancement de Crew-1 enverra les astronautes de la NASA Victor Glover, Michael Hopkins et Shannon Walker et le japonais Soichi Noguchi à la Station spatiale internationale (ISS) à bord d’un SpaceX Capsule Dragon d’équipage . Le quatuor restera à bord du laboratoire en orbite pendant environ six mois.

Crew-1 sera la première mission à part entière d’au moins six personnes que SpaceX effectuera en vertu d’un contrat de 2,6 milliards de dollars que la société a signé avec la NASA en 2014. Mais ce ne sera pas le premier vol en équipage pour la société d’Elon Musk.

Cette distinction va à Démo-2 , une mission de test qui a lancé les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley à l’ISS fin mai. Demo-2 était le premier lancement orbital en équipage des États-Unis depuis le dernier vol du programme de la navette spatiale de la NASA en juillet 2011. Depuis lors, tous les astronautes avaient volé vers et depuis l’ISS à bord du vaisseau spatial russe Soyouz.

Behnken et Hurley devraient retourner sur Terre dans les prochaines semaines. Si Demo-2 continue de bien se passer, SpaceX sera prêt à lancer Crew-1.

Bien que la NASA ait récemment approuvé l’utilisation de matériel SpaceX pré-volé pour les missions ISS en équipage, le Crew Dragon et le Falcon 9 qui piloteront Crew-1 sont tous deux nouveaux.

Boeing a également signé un contrat avec le programme d’équipage commercial de la NASA en 2014, un accord de 4,2 milliards de dollars que le géant de l’aérospatiale remplira en utilisant une capsule appelée CST-100 Starliner. Starliner n’est cependant pas tout à fait prêt à commencer à voler des astronautes; la capsule doit d’abord réussir un vol de démonstration sans équipage vers l’ISS.

Cette tentative, qui devrait être lancée plus tard cette année, sera le deuxième essai de Starliner dans une mission ISS sans équipage. Lors de la première tentative, lancée en décembre 2019, Starliner a subi un pépin avec sa minuterie embarquée et s’est coincé dans une orbite trop basse pour prendre rendez-vous avec l’ISS.

