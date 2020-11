La fureur des insulaires écossais face à une randonnée «  alléchante  » à CalMac

Les résidents de quatre îles écossaises ont critiqué les plans de l’opérateur de ferry appartenant à l’État visant à augmenter les prix du fret de 300%, affirmant que cela rendra la vie quotidienne «intenable». Le changement de politique proposé par le calédonien MacBrayne a irrité les personnes vivant sur le Small Isles of Rum, Eigg, Muck and Canna in the Inner Hebrides.The i newsletter dernières nouvelles et analyses L’opérateur de ferry, qui appartient au gouvernement écossais, fournit des services de transport de passagers et de fret aux îles au large de la côte ouest. pour augmenter ses prix de fret, il souhaite également introduire une nouvelle limite de poids de 100 kg, en baisse par rapport à la limite précédente de 1 tonne. Lire la suite CalMac poursuit le gouvernement écossais après avoir perdu le contrat de ferry au profit de Serco CalMac a informé les insulaires des changements prévus dans un e-mail plus tôt cette semaine, arguant que les prix actuels ne reflétaient pas des «coûts d’exploitation raisonnables» pour le service. été présenté comme «un peu une faveur» aux insulaires il y a plusieurs années mais n’était pas viable à long terme. « Nous ne sommes pas un service de messagerie professionnel », ont-ils ajouté. « Travailler avec les communautés » Mais Angus Campbell, président du conseil communautaire indépendant de CalMac, qui représente les insulaires, a déclaré que l’opérateur devrait « travailler avec les communautés ». l’organisation qui rend la vie intenable, car une partie de leur mission est de fournir un service vital », a-t-il déclaré au journal Herald.Sue Kirk, qui possède le seul magasin sur Eigg, la plus peuplée des quatre îles, a déclaré sa nourriture en vrac les conteneurs pesaient 270 kg et seraient interdits en vertu des nouvelles règles. «Le magasin ne sera tout simplement pas durable s’il ne descend pas», a-t-elle ajouté. «Je ne dis pas qu’ils ne devraient pas faire une petite augmentation, de plus en plus de produits sont livrés à l’aide du service, mais le niveau d’augmentation est tout simplement ridicule.» Robert Morrison, directeur des opérations de CalMac, a déclaré que la société consulterait largement avec les résidents locaux avant d’apporter des modifications. Les Islanders sur Eigg, Rum et Muck font partie des personnes concernées par les modifications proposées (Photo: Universal Images Group) «Les commentaires des clients sont un élément essentiel de ce processus», a-t-il ajouté. «Nous comprenons parfaitement les préoccupations que les changements potentiels de ce service peuvent causer et nous travaillerons avec les communautés pour nous assurer que celles-ci sont traitées correctement.» Le système de tarification Small Isles n’est proposé que jusqu’à ce que l’engagement avec les communautés et Transport Scotland ait eu lieu. Il existe déjà un certain nombre d’opérateurs commerciaux sur tout le réseau et nous travaillons pour nous assurer que des alternatives appropriées sont en place. «Nous travaillons également avec des fournisseurs NHS locaux pour garantir le maintien des services critiques.» «Randonnées inacceptables» Colin Smyth a déclaré que les hausses de prix proposées « arrosantes » étaient « totalement inacceptables » et a appelé au retrait des plans. « CalMac est une entreprise publique, donc la responsabilité revient aux ministres », at-il ajouté. «Si CalMac n’abandonne pas ces propositions, le gouvernement écossais doit intervenir et les faire.» Le gouvernement écossais a été sollicité pour commentaires.