La fuite majeure de la Galaxy Tab S7 / + révèle tous les détails sur les rivaux de l’iPad Pro 5G

L’iPad Pro domine le marché des tablettes premium depuis des années. Mais très bientôt, les appareils Apple pourraient faire face à une concurrence rude sous la forme des Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7 + prêts pour la 5G de Samsung qui ont maintenant ont fui dans leur intégralité.

La tablette la plus impressionnante de la série est également le plus grand modèle. Samsung a sélectionné un écran Super AMOLED de 12,4 pouces pour la Galaxy Tab S7 +, avec prise en charge d’un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 120 Hz et d’une résolution décente de 2800 x 1752p.

Des cadres étroits entourent le panneau et cachent une caméra selfie de 8 mégapixels qui sera parfaite pour les appels vidéo. Le capteur avant permet également le déverrouillage du visage, bien qu’un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran soit disponible comme alternative.

Pour compléter l’expérience visuelle, une configuration à quatre haut-parleurs est réglée par AKG et prend en charge Dolby Atmos. Samsung a de nouveau inclus la prise en charge du stylet S Pen, lui permettant de continuer à concurrencer directement l’iPad Pro.

Samsung a lancé plusieurs versions du stylet au cours de la dernière décennie, mais le S Pen prévu pour 2020 est le meilleur à ce jour. Il se charge magnétiquement à l’arrière et prend en charge une latence incroyablement faible de 9 ms, ce qui le place à égalité avec l’Apple Pencil (deuxième génération). L’accessoire est doté d’une reconnaissance de l’écriture manuscrite et fonctionne également avec une série de gestes de la main.

Le chipset Qualcomm Snapdragon 865+ haut de gamme, associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne en standard, complète le package externe. D’autres options de stockage sont en cours d’élaboration et la prise en charge des cartes microSD est également disponible.

On pense que Samsung a préinstallé Android 10 et One UI 2.5. Il existe également une batterie de 10 090 mAh qui permet jusqu’à 16 h de lecture vidéo sur une seule charge, selon Samsung, et prend en charge une charge rapide jusqu’à 45 W.