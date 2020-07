La fuite du Samsung Galaxy Note 20 fait allusion à un autre prix exorbitant

Un rendu de Samsung Ukraine.

Une fuite suggère que la gamme Galaxy Note 20 de Samsung aura un prix de départ de 999 € en Europe.

Vous pourriez vous attendre à payer beaucoup plus pour les modèles 5G et Ultra.

Les Galaxy Buds Live pourraient débuter à 189 €.

Vous pourriez être déçu si vous espériez que le Galaxy Note 20 coûterait autant ou moins cher que son prédécesseur Note 10. Fuite fréquente Ishan Agarwal et MySmartPrice prétendent avoir une tarification européenne pour la série Note 20, et vous payez peut-être une prime pour la dernière version du smartphone à stylet.

La note de base 20 commencerait à 999 € pour une version LTE avec 256 Go de stockage et à 1099 € pour son homologue 5G. Vous pourriez payer beaucoup plus pour le plus grand écran et les caméras haut de gamme du Note 20 Ultra, d’ailleurs. Une version avec 5G et 256 Go de stockage (il n’y a aucune mention d’un modèle LTE) commencerait à 1349 €, tandis que porter le stockage à 512 Go augmenterait le prix à 1449 €.

Pour le contexte, le Galaxy S20 avec LTE et 128 Go de stockage est actuellement au prix de 876 € en Allemagne, tandis qu’un S20 Ultra avec 5G et 128 Go d’espace vous coûtera 1315 €. Le Note 10 commence à 925 €, et un Note 10 Plus se vend à 1071 €.

La fuite de prix a également le Galaxy Buds Live qui coûte 189 € contre 165 € pour le Galaxy Buds Plus du début de l’année.

Ces prix ne se traduiront pas nécessairement parfaitement par leurs équivalents américains. Outre les différences fiscales (tous ces prix européens incluraient la TVA) et les changements de valeur de devise, Samsung ajustera probablement les étiquettes de prix d’un marché à l’autre.

Ce ne serait pas complètement surprenant si Samsung augmentait les prix. La série S20 offrait une prime significative par rapport à la ligne S10, et la Note 20 pourrait emboîter le pas avec des changements majeurs dans ses caméras, sa mémoire et son stockage. On pense que les Buds Live incluent un suivi de la condition physique intégré qui manque aux modèles précédents de Galaxy Buds. Pourtant, une augmentation de prix pourrait être pénible si la gamme Galaxy Note dépassait déjà les limites de votre compte bancaire.