La fuite de prix de Google Pixel 5 expliquée: il va avoir un chipset plus lent que le Galaxy S20 de Samsung

Le chipset Google Pixel 5 peut le rappeler sur le Snapdragon 765

Si la récente fuite de prix de Google Pixel 5 l’a fait paraître considérablement bon marché pour un smartphone 2020, il semble y avoir une explication: il va utiliser le plus lent Jeu de puces Snapdragon 765, pas le Snapdragon 865 de haut niveau, compatible avec une nouvelle fuite.

Mises à jour de Google Pixel 5

En fait, non Google Pixel 5 téléphone sorti cette année aura la Snapdragon 865 Une source a déclaré à David Ruddock, de la police Android, qui a relayé ces informations lors d’un tweet.

Cela semble expliquer pourquoi nous avons vu des rumeurs selon lesquelles le prix du Pixel 5 serait moins cher que le Google Pixel 4: plutôt que d’augmenter le prix unitaire pour incorporer le meilleur chipset de 2020, le prochain produit phare de Google pourrait être le plus abordable des années . C’est un facteur Nexus de Google (prédécesseur d’un pixel) les smartphones étaient connus pour.

Cela qualifie l’offre de Google pour faire de la gamme Pixel une concurrence avec un autre smartphone phare, il a toujours présenté le meilleur chipset de chaque année – mais si le nouveau pixel n’emballe pas le Snapdragon 865, cela ne signifie pas nécessairement qu’il sera moins compétitif . Si longtemps, car cela n’altère pas les principaux arguments de vente du Pixel – la capacité de l’appareil photo et une expérience Android pure – les fans ne se soucieront pas de performances inférieures.

Ces performances ne seront pas trop visibles compte tenu du pourcentage de smartphones qui ont commencé cette année à emballer le Snapdragon 865 – des combinés comme le Motorola Edge et Nokia 8.3, ainsi que les téléphones à venir comme le OnePlus Z et LG Velours, qui sont tarifés et spécifiés au-dessus des appareils de milieu de gamme mais en dessous des principaux produits phares.

Pourquoi couper les coins du chipset? Un mot: coût

Beaucoup disent depuis des mois que les entreprises ont hésité à intégrer le nouveau Snapdragon 865 pour son coût élevé – et Google et LG faisaient partie des sociétés qui prévoyaient d’ignorer le chipset en faveur d’un chipset moins cher, conformément à un rapport d’ArsTechnica en mars. .

En fait, nous entendons quelques téléphones Pixel exécutant le Snapdragon 765 depuis janvier, mais nous ne savions pas si cela pourrait se retrouver être le Google Pixel 4a de milieu de gamme ou le Pixel 5.

Snapdragon 865

Ce n’est pas seulement un prix non plus: le Snapdragon 865 est doté d’un modem 5G intégré, ce qui oblige pratiquement les téléphones à l’emballer à se connecter aux réseaux cellulaires 5G de nouvelle génération. Il faut que les téléphones soient plus gros et plus chauds pour accueillir toute cette puissance.

Il est tout à fait possible que le Pixel 5 puisse fonctionner sur le système récemment annoncé Jeu de puces Snapdragon 768G, qui peut être une version renforcée du 765 conçu pour la connectivité 5G avec un modem externe qui se connecte aux réseaux mmWave et sub-6 5G, donc le Google Pixel 5 étant un téléphone 5G n’est pas hors de question.

