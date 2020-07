La fuite de Nintendo montre des actifs Pokémon Diamond et Pearl inutilisés, comprend des sprites bêta et des conceptions abandonnées

Cette année a été une année importante pour les vieux jeux vidéo qui ont divulgué du code source et du contenu inutilisé. Et dans une énorme décharge d’informations sur les titres Nintendo, Pokémon les fans peuvent voir des sprites bêta, des conceptions abandonnées et d’autres contenus inutilisés ou modifiés pour diamant et perle.

Dans les comparaisons, plus de la moitié des sprites restent inchangés ou seulement légèrement mis à jour, mais les sprites antérieurs et certaines espèces semblent complètement différents dans la version finale du jeu, Garchomp étant le plus grand exemple.

Nouvelle fuite de Pokémon: Hier, il y a eu une nouvelle fuite de sprites bêta Gen 4, datée du 30 juin 2006 – trois mois avant la sortie de Diamond & Pearl. Vraisemblablement, résultant du même piratage que toutes les autres fuites des dernières années. La nouvelle fuite comprend des conceptions bêta étonnantes. pic.twitter.com/rOpS63E4Dk – Pokémon perdu du Dr Lava (@DrLavaYT) 26 juillet 2020

Environ une douzaine de Pokémon natifs de Sinnoh ont leurs conceptions bêta dans cette fuite, y compris des Pokémon légendaires comme Giratina, Arceus et Darkrai. Les dataminers ont pu le confirmer car les entrées, les saisies et les ensembles d’apprentissage Pokédex sont tous les mêmes que le jeu normal.

Légendaires bêta de 4e génération: La nouvelle fuite de sprites bêta de génération 4 comprenait les premières conceptions d’une douzaine de Pokémon Sinnoh. La fuite comprenait également quelques légendaires qui sont vraiment plus « des espaces réservés » que des sprites bêta – mais toujours intéressants. Gauche: Bêta • Droite: Finale pic.twitter.com/ah9RHi2s8C – Pokémon perdu du Dr Lava (@DrLavaYT) 26 juillet 2020

Ces informations, tout comme avec d’autres fuites, ont vu des artistes rédiger des interprétations complètes de ce à quoi ces dessins abandonnés ressembleraient, y compris la rencontre avec Arceus s’il utilisait une maquette de sprite bêta.

D’autres Pokémon, comme la ligne Cranidos, Yanmega et Vespiquen ressemblent tous à leurs formes finales, mais ont subi des retouches importantes avant la sortie des jeux. Il y a même eu de gros changements apportés aux précédents sprites Pokémon qui n’ont pas non plus été coupés, ce qui aide également à prouver que les différences de genre plus distinctes que nous avons apprises dans une fuite précédente étaient vraies.

En plus des sprites pour Pokémon et des modèles de personnages, la lecture de la version bêta du jeu a montré que la plupart du jeu est assez proche de la version finale en dehors du polonais et des modifications apportées aux sprites et à la musique.

Il existe plusieurs morceaux de musique incomplets ou légèrement différents, y compris le thème Champion de Cynthia. Et lors du combat contre Cynthia, son sprite n’est pas présent, avec Steven Stone, le Champion de Rubis et SaphirLe sprite est utilisé comme espace réservé.

Plus de détails apparaîtront probablement à partir de cette fuite à mesure que de plus en plus de personnes auront la possibilité de fouiller dans les innombrables fichiers qui ont été déterrés.

