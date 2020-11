La franchise Pink Panther est en cours de redémarrage! – betanewsfr

Le réalisateur de «Sonic the Hedgehog», Jeff Fowler, dirigera un redémarrage de «The Pink Panther» pour MGM.

Chris Bremmer, co-scénariste de «Bad Boys for Life», va scénariser la refonte du laffer purrfect Peter Sellers.

Les producteurs du projet incluent Dan Lin, Jonathan Eircih, Lawrence Mirisch et Julie Andrews, l’actrice légendaire qui était mariée à Blake Edwards, co-scénariste et réalisateur de 1963 « Pink Panther » et ses suites.

Walter Mirisch, qui a produit l’original qui a lancé la série de longue date et qui est le père de Lawrence Mirisch, sera le producteur exécutif, tout comme Ryan Halprin de Rideback.

Selon Heat Vision, «l’histoire se concentrera sur un inspecteur de bon fonctionnement qui, grâce à un événement traumatique, a maintenant une panthère rose pour un ami imaginaire. Ce dernier, bien qu’il ne parle pas, aide à résoudre l’affaire.

« Populaire dans le monde entier, l’héritage de l’emblématique Panthère Rose perdure depuis plus de 50 ans et continue d’être découvert par les nouvelles générations », ont déclaré Michael De Luca, président de MGM Film Group, et Pamela Abdy, présidente de MGM Film Group, en une déclaration. «Nous sommes très heureux de nous réunir avec Jeff, Chris, Larry, Julie, Dan, Jonathan, Walter et Ryan pour ramener l’une des franchises les plus appréciées de MGM sur grand écran et d’une manière que le public n’a jamais vue auparavant.

Steve Martin a joué dans un remake de « The Pink Panther » en 2006, ainsi qu’une suite.