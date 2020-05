La franchise Jurassic World ne se termine plus avec Dominion – Africadaidly

Bien que le plan initial ait pu être de conclure la série « Jurassic World » lors de la deuxième suite, le producteur Frank Marshall suggère que la franchise ne se fossilisera pas de si tôt.

Le producteur chevronné dit à Collider qu’il voit « Jurassic World: Dominion », « le début d’une nouvelle ère » et ajoute: « Les dinosaures sont maintenant sur le continent parmi nous, et ils le seront pendant un certain temps, j’espère », suggérant il y a plus d’aventures «jurassiques» à venir.

«Dominion», avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Justice Smith et Daniella Pineda, ouvre le 11 juin 2021.