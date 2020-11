La France bat le Portugal et remporte la finale de la Ligue des Nations – Football

L’affrontement du vainqueur l’emporte sur le Portugal de Cristiano Ronaldo et le champion du monde France samedi a été décidé par l’un des buteurs les moins probables sur le terrain de qualité du stade de la lumière de Lisbonne.

Le milieu de terrain N’Golo Kanté, dont les prouesses sont de tacler, pas de marquer, a inscrit le seul but d’une victoire 1-0 qui a mis fin à la tentative du Portugal de défendre son titre en Ligue des Nations et a envoyé les Français dans la finale des quatre. Rejoignant la mêlée dans une zone bondée à la recherche d’un ballon lâche ou d’un rebond, Kanté a été récompensé lorsque le gardien Rui Patricio a fouillé un ballon sur son chemin pour qu’il le termine à la 54e minute.

C’était le deuxième but international de Kante lors de sa 44e participation pour la France. Son autre frappe a eu lieu en 2016 lors d’un match amical contre la Russie. La France a décroché une première place dans le groupe 3 avec trois points de plus que le Portugal et le bris d’égalité sur des buts en face à face avec un match à jouer. Le Portugal a remporté la première Ligue des Nations l’an dernier. La France a battu le champion d’Europe Portugal et s’est vu refuser une avance à la mi-temps grâce uniquement à Patricio.

« Compte tenu de la qualité de l’opposition, c’est bien sûr l’une de nos meilleures performances de ces derniers temps », a déclaré l’entraîneur français Didier Deschamps. «Nous méritions la victoire et nous avons rempli notre objectif de terminer premier. Je suis très fier des joueurs. Ils ont prouvé ce soir que la France est toujours une grande équipe.

Parti pour le blessé Kylian Mbappe, l’attaquant français Anthony Martial a frappé le poteau à la demi-heure et a eu deux autres bonnes occasions refusées par Patricio. Il a rapidement fermé pour étouffer la tentative de Martial de tirer un excellent ballon de travers d’Antoine Griezmann à la 12e. La tête de Martial sur un coup franc bien exécuté a frappé la barre transversale à la demi-heure, et Patricio s’est tenu ferme pour bloquer un autre tap-in de Martial sur le centre bas de Lucas Hernández à la 41e.

Patricio a gardé son côté dans le match jusqu’à peu de temps après la reprise lorsqu’il n’a pas réussi à garder son emprise sur une frappe d’Adrien Rabiot. Au lieu de cela, il a renversé le ballon sur le chemin de Kante pour terminer. Obligé de se concentrer sur la défense, le trio de meneurs de jeu portugais composé de Bruno Silva, Bruno Fernandes et João Félix a eu du mal à s’impliquer.

La star portugaise Cristiano Ronaldo a laissé sept buts de moins que le record de l’équipe nationale masculine détenu par l’ancien attaquant iranien Ali Daei avec ses 109 buts. Sa meilleure chance est venue juste avant la mi-temps quand il a dirigé le ballon quelques centimètres au-dessus de la barre. Le Portugal a rassemblé ses deux meilleures chances de marquer une fois qu’il a pris du retard.

Le défenseur José Fonte a presque égalisé à la 60e en quittant le poteau. Le gardien de but français Hugo Loris a protégé la tête en s’étirant pour bloquer un tir cinglant du remplaçant João Moutinho à 15 minutes de la fin. C’était la première défaite à domicile du Portugal dans un match de compétition en six ans. Il n’avait pas perdu à domicile sous l’entraîneur Fernando Santos.

«Nous avons beaucoup lutté. La France en première mi-temps a été supérieure », a déclaré Santos. «En seconde période, nous nous sommes améliorés. C’était un match différent et nous avons fini par subir un but décisif.

