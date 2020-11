La fortune de Boris Johnson est bloquée dans une «  grande ville  » où il a déjà été contraint de s’excuser

S’adressant au Cabinet mardi, Boris Johnson a évoqué la «grande ville de Liverpool» lors de la présentation du premier projet pilote de tests de masse qui – alors que le monde attend un vaccin – est au cœur de la stratégie de sortie de la pandémie du gouvernement. conférence de presse jeudi, le Premier ministre a déclaré qu’il était «extrêmement reconnaissant» aux habitants de Liverpool pour leur participation. Cet éloge somptueux souligne à quel point M. Johnson a besoin que le pilote d’essai de Liverpool, qui a débuté vendredi, soit un succès, étant donné qu’il offre une voie alternative de sortie de la pandémie au cycle apparemment sans fin des verrouillages.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit.Il est également extraordinaire de penser que la fortune du premier ministre est désormais liée dans une ville où, il y a 16 ans, il a été contraint de présenter des excuses pour avoir publié une chronique affirmant que les Liverpudlians aimaient «se vautrer dans la victimisation». Méfiance M. Johnson n’a pas personnellement écrit l’article dans le Spectator en 2004, mais comme son rédacteur en chef – et en tant que ministre des Arts de l’ombre – il a été envoyé à Liverpool par le chef conservateur de l’époque, Michael Howard, pour s’excuser. Compte tenu de cette histoire malheureuse et d’une méfiance plus large à Liverpool envers le gouvernement conservateur, épingler une stratégie de sortie sur la coopération de la population de cette ville peut sembler une erreur de jugement. Boris Johnson a été contraint de présenter des excuses pour avoir publié une chronique affirmant que les Liverpudlians aimaient « se vautrer dans la victimisation » en tant que rédacteur en chef du Spectator (Photo: Leon Neal / AFP / Getty) Pourtant – et voici quelque chose qui cloue peut-être le mensonge de cette représentation par les spectateurs de la «victimisation» passive – le projet pilote de test de masse est survenu parce que les responsables de la santé publique et le maire de Liverpool l’ont demandé de manière proactive.À la fin du mois de juillet, avec des cas de coronavirus assez bas à travers le Royaume-Uni après le premier verrouillage, il y a eu une épidémie isolée L’équipe de santé publique de la ville, dirigée par Matt Ashton, a mis en place un plan d’action hyper-localisé ciblant une poignée de rues.Un centre de test mobile a proposé des tests à tous ceux qui en voulaient un, La communauté locale et les chefs religieux ont fait du porte-à-porte pour inciter les gens à se faire dépister et leur rappeler de s’isoler s’ils en avaient besoin. Même le glacier local s’est porté volontaire pour dire aux gens de passer un test. En deux semaines et demie, l’épidémie de Princes Park a été réprimée.À la fin du mois de septembre, les cas de coronavirus augmentaient à Liverpool – comme dans tout le nord-ouest – ce qui a incité le gouvernement à ouvrir des discussions avec le conseil sur un verrouillage local. Ces négociations, M. Ashton et le maire travailliste de la ville, Joe Anderson, ont demandé au gouvernement l’opportunité d’utiliser de nouvelles technologies, y compris des tests de rotation rapide qui pourraient produire des résultats en une heure, en échange de restrictions.Liverpool est le projet pilote pour une éventuelle semaine hebdomadaire. test de l’ensemble de la population, couvrant jusqu’à 10 millions de personnes à travers l’Angleterre par jour (Photogr: Jon Super / AP) Les ministres étaient «vraiment excités» lorsqu’ils ont été informés de l’exercice de Princes Park, a déclaré M. Ashton cette semaine. lorsque Liverpool a appris, à la mi-octobre, qu’elle devait être la première ville à être classée au troisième rang, puis le vendredi 30 octobre, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a téléphoné à M. Anderson en demandant. g s’il voulait que la ville soit au centre du premier projet pilote de test de masse à l’échelle de la ville d’Angleterre. M. Ashton a déclaré: «C’est l’approche ascendante dirigée par la communauté pour protéger les communautés en se faisant tester davantage à Princes Park que nous essayons à reproduire mais à une échelle beaucoup plus grande. ”Percée potentielle Le pilote a été salué comme une percée potentielle – bien que certains dans la ville se soient plaints, à tort, d’être obligés de se soumettre à des tests par un gouvernement conservateur. volontaire, bien que l’objectif soit de faire subir un test de dépistage deux fois au plus d’un demi-million de personnes qui vivent ou travaillent dans la ville, qu’elles aient ou non des symptômes, au cours du mois prochain.M. Ashton a dit croire ceux qui se méfient du pilote sont une «petite minorité qui se trouve être assez bruyante», ajoutant: «La plupart des gens sont heureux de continuer et ne voient pas de problème avec cela.» Alors que les nouveaux cas dans la ville sont en baisse constante depuis près d’un mois, Liverpool a subi l’une des plus hautes admissions à l’hôpital en raison du Covid-19 dans le pays, ce qui correspond au pire du premier pic d’avril.Liverpool et Everton starsAvec la majeure partie de l’Europe en proie à la deuxième vague de la pandémie, la politique de parti d’un conseil travailliste travaillant avec le gouvernement conservateur ne devrait pas être un problème, affirment les dirigeants de la ville.Et l’effort ne consiste pas seulement à transcender les lignes de parti, mais à rassembler le rouge et le bleu des clubs de football de la ville: le manager de Liverpool Jurgen Klopp et Carlo Ancelotti d’Everton ajoutent leurs voix influentes au local. campagne de santé publique, utilisant le hashtag # LetsGetTested.Enrôler des personnalités publiques respectées par les gens de la ville – la légende d’Anfield Kenny Dalgleish, le directeur adjoint d’Everton Duncan Ferguson et le défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold devraient également rejoindre la campagne – est la clé pour gagner Cœurs et esprits. En savoir plus Dernier coronavirus: un essai de test rapide « révolutionnaire » débutera à Liverpool avec 500000 personnes à tester Avec 2500 soldats dans la ville pour aider à la logistique, il y aura jusqu’à 85 sites de test, dont 50 offrant des écouvillons pour les personnes asymptomatiques , le tout avec la capacité de tester 64 000 personnes chaque jour. Il n’est bien sûr pas garanti que le pilote de Liverpool sera un succès. Selon certaines informations, les tests de traitement rapide ont manqué 50% des cas dans un autre projet pilote et ce ne sera qu’à la fin du mois de décembre, quand on espère que l’expérience aura aplati les cas dans la ville et réduit considérablement les admissions et les décès à l’hôpital. alors que les autorités sont susceptibles de dire si le pilote a fonctionné. D’ici là, le gouvernement devrait avoir déployé davantage de tests de masse dans d’autres villes. M. Ashton a déclaré: «Si nous sommes tous derrière, alors c’est une très bonne chance d’obtenir en plus du virus. »Il serait ironique qu’un esprit d’action collective positive à Liverpool – plutôt que de« se vautrer dans la victimisation »- donne au Premier ministre un succès rapide dans sa stratégie de sortie du coronavirus.

