La fondatrice de Man Repeller, Leandra Cohen, « prendra du recul » par rapport à son rôle

Avant encore une autre grande élimination La voix – quatre autres chanteurs débranchent leurs micros lors de la demi-finale des résultats de mardi – le Top 9 s’est produit lundi comme si leur vie en dépendait. Ou du moins comme un showstopper pourrait leur gagner une chaise aussi cool que celle de Nick Jonas ou une gorgée de gobelet à vin de Kelly Clarkson (probablement la plus impressionnante que j’ai vue depuis Cougar TownChère Big Carl). Comment les chanteurs I – et vous – prédit atteindrait le prix final? Continuer à lire; il est récapitulé heures!

Alors que le spectacle commençait, nous avons eu droit à une version à distance énergique de «Everyday People» de Sly & the Family Stone chantée par les entraîneurs et le Top 9. Ensuite, entrecoupés des numéros choisis par les fans de nos concurrents, des performances de Kane Brown ( faisant son dernier, le ver d’oreille « Cool Again »), Doja « No Relation to Grumpy » Cat (son « Say So ») et Mega Mentor James Taylor (mettant sa propre rotation douce sur le classique « Moon River »).

Pivotally, Carson Daly a partagé que le meilleur voteur de chaque équipe passerait à la fin de la saison la semaine prochaine, avec les chanteurs restants en lice pour la sauvegarde instantanée de mardi pour se qualifier pour la finale Cinq, pas le Final Four. Ce qui me semblait bien – plus de performances des chanteurs que nous avons appris à connaître et à aimer, et au moins un peu moins remplissant. Et en parlant de ces chanteurs que nous avons appris à connaître et à aimer…

Joanna Serenko (Team Blake), « Lean On Me » – Grade: B- | Depuis que Joanna avait dû participer à l’Instant Save la semaine dernière, je craignais qu’elle se fasse empiler le deck contre elle pour sa performance en demi-finale, qu’elle a dédiée à sa demi-sœur. L’interprétation par Joanna du classique de Bill Withers n’avait pas non plus beaucoup de dynamisme. C’était sympa mais pas du tout le genre de «wow» qui semblait susceptible de l’emmener en finale. « Votre voix flotte littéralement comme un papillon », lui a ensuite expliqué son entraîneur. Ici, cela sonnait juste un peu comme un papillon trop lourd pour vraiment décoller.

Micah Iverson (Team Kelly), «Je vais te suivre dans le noir» – Grade: B | Chantant un numéro Death Cab pour Cutie dédié à son entraîneur, Micah a fait preuve d’un contrôle cool – il y avait une touche de gravier dans sa voix, mais elle était douce, comme du béton fraîchement coulé plutôt que du béton durci et séché. (Est-ce que cela fait tout sens?) Au-delà de cela, il a gardé une qualité émotionnelle engageante au centre de sa performance, et n’a vraiment été flippant que lorsqu’il est allé chercher les plus grosses notes vers la fin.

Todd Tilghman (Team Blake), «Love, Me» – Niveau: A | Après avoir révélé qu’il dédiait sa couverture Collin Raye à sa couvée, Todd a frappé La scène la salle de jeux de ses enfants avec une performance si sincère que cela l’a réduit aux larmes (et m’a fait penser à Kenny Rogers). Je ne suis même pas vraiment fan de Todd; sa popularité m’a souvent dérouté. Mais le mérite est dû: c’était assez parfait. Pas une seconde la voix rauque du pasteur ne faiblit. S’il chante bien la moitié de la finale, il pourrait repartir avec la victoire. (Et après cela, je pense qu’il est absolument lié à la finale.)

Zan Fiskum (légende de l’équipe), «Never Be the Same» – Grade: B + | Zut! Si Zan a réussi à frapper la grosse note dans sa performance qu’elle a faite lors de sa répétition de Zoom avec son entraîneur, CammWess n’allait pas être le shoo-in final que je m’attendais à ce qu’il soit. Oo, et quand Zan a commencé sa couverture de Camila Cabello, elle était éblouissante, alternativement éthérée et rocheuse. La chanson est devenue un peu la même chose, même avec les ajustements de Zan à l’arrangement, mais elle a fini fort (pas assez aussi fort qu’elle l’avait fait en répétition mais néanmoins fort).

Thunderstorm Artis (Team Nick), “Home” – Grade: A | Dédiant sa chanson choisie par les fans à son épouse, Thunderstorm s’est avéré une interprétation du hit de Michael Bublé qui était si dépouillée, si intime, si belle, tout sauf exigé que vous arrêtez ce que vous faisiez et faites attention. C’était donc spectaculaire et passionné, je me suis senti coupable d’avoir même frappé le clavier de l’ordinateur pour prendre des notes. Ici, vous devriez l’écouter par vous-même. C’était cette bien.

Megan Danielle (Team Kelly), «Ce qui fait le plus mal» – Grade: A- | Alors que je pensais que Micah avait une meilleure chance d’atteindre la finale que son coéquipier, cette chanson de Rascal Flatts allait certainement jouer avec les forces de Megan; c’était fabriqué pour cette douleur dans sa voix. Elle a commencé fort, son ton plein de whisky qu’elle n’était même pas assez vieux pour boire. Et elle séjourné fort. Mais je craignais qu’à la fin, le nombre ne lui donne pas un gros moment capital-M qui la mettrait au-dessus. Peut-être était-ce suffisant que, comme le disait Kelly, sa voix sonnait comme «si un cœur brisé essayait de voler».

Allegra Miles (Team Nick), «Overjoyed» – Grade: A- | Après qu’Allegra a dit à Nick qu’elle dédiait sa couverture Stevie Wonder à sa grand-mère, elle a déclenché une voix suffisamment polie pour voir son reflet. Et ça ne faisait que grossir. Chaque fois que je pensais qu’elle ne pouvait plus avoir de punch pour donner sa performance, elle en proposait plus. Elle a même réussi à noyer les effets sonores d’arrière-plan des gazouillis des oiseaux. Aussi bonne qu’elle était, cependant, je pense toujours que ce sera elle, et non le favori Thunderstorm, qui chantera pour Instant Save Tuesday.

Toneisha Harris (Team Blake), «Parce que tu m’as aimé» – Grade: B | Avant que Toneisha ne poursuive, je craignais que cette performance ne me donne un choc de sucre; Les chansons de Céline Dion sont terriblement lourdes de sirop. Mais après avoir dédié la ballade à son fan n ° 1, son mari de près de 25 ans, Toneisha a réussi à lui donner un peu de vie. Je suppose que je n’aurais pas dû être surpris; ses pipes sont assez puissant pour faire vibrer les plaques de plâtre, après tout. Pourtant, ce n’était pas la « merde sacrée! » showstopper dont elle avait besoin pour arrêter l’élan de Todd.

CammWess (Team Legend), «Rainbow» – Grade: B + | Après que John s’est émerveillé du soin et de l’attention que CammWess a prodigués à son travail, et lui a conseillé de mettre un peu «puant» sur sa voix, il a pris le micro, chantant pour son petit cousin. Et sa performance était solide – charmante, variée et sincère. « Votre voix est juste du beurre de miel », a déclaré son entraîneur par la suite. Pour une raison quelconque, cependant, je n’étais pas aussi saisi par ce nombre que je l’avais été par celui de Thunderstorm de la même manière éparse. De bonnes choses, bien sûr… mais peut-être pas bonnes suffisant?

Alors, qui pensez-vous qui s’est vraiment démarqué de la meute lundi? Votez dans le sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec vos prévisions pour les résultats de mardi.

