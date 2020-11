La Fondation Raspberry Pi lance un ordinateur inspiré du Commodore 64 pour 70 $

L’ordinateur Raspberry Pi 400 à 70 $ a été annoncé.

Il s’agit essentiellement d’un Raspberry Pi 4 à l’intérieur d’un clavier.

La gamme Raspberry Pi est un moyen abordable de se lancer tête la première dans l’informatique programmable. Les PC monocarte sont les délices des tweakers mais sont sans doute un peu trop configurables pour certains. Maintenant, le Raspberry Pi 400 récemment lancé a l’intention de résoudre ce problème.

Prenant les feuilles des playbooks Commodore et ZX Spectrum, le Pi 400 est un Raspberry Pi 4 repensé installé dans un clavier compact. La société pense que c’est le facteur de forme idéal pour ceux qui recherchent un ordinateur de bureau aussi proche que possible du plug-and-play.

Du point de vue matériel, il a un coup de poing économe. Il y a un chipset Broadcom quad-core ARM Cortex-A72 en son cœur avec 4 Go de RAM LPDDR4-3200. Il existe également le support Bluetooth 5.0 LE, le Wi-Fi 5 bibande intelligent, Gigabit Ethernet, deux ports micro HDMI prenant en charge jusqu’à 4K à 60fps et un emplacement pour carte microSD. Il existe également trois ports USB-A et 40 broches GPIO que les tweakers peuvent utiliser pour un stockage supplémentaire ou des modules complémentaires.

Toutes les E / S sont situées à l’arrière du Pi 400, ce qui améliore la gestion des câbles. La disposition signifie également que n’importe qui peut faire fonctionner cet ordinateur sans trop de soucis.

Raspberry Pi 400: Prix et disponibilité

Le Raspberry Pi 400 à lui seul coûtera 70 $ et est disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France dès maintenant, avec des versions italienne, espagnole et allemande en cours de déploiement la semaine prochaine. L’ordinateur devrait également se rendre en Australie, en Inde et en Nouvelle-Zélande avant la fin de l’année, et sur d’autres marchés mondiaux au début de 2021.

Pour ceux qui ne possèdent pas déjà de périphériques, la société vend également un forfait de 100 $ comprenant le bloc d’alimentation USB-C officiel, la souris, les câbles et une carte SD préchargée avec le système d’exploitation Raspberry Pi.

Si vous souhaitez rester coincé dans l’écosystème Raspberry Pi mais que vous ne voulez pas nécessairement un Pi 400, vous pouvez vous procurer le Raspberry Pi 4 ci-dessous.