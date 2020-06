La fonctionnalité rumeur iOS 14 serait limitée aux employés d’Apple uniquement

Dans une semaine à partir de demain, Apple diffusera en direct la conférence des développeurs de la WWDC 2020 et nous aurons une bonne idée des nouvelles fonctionnalités à prévoir sur iOS 14 lors de sa sortie en septembre prochain. En raison de la pandémie de COVID-19, Apple a décidé de remettre en ligne les festivités de la WWDC en mars. La semaine dernière, la société a publié un calendrier des événements qui peuvent désormais être consultés sur le site Web Apple Developer ou sur l’application Apple Developer. Si vous choisissez d’utiliser ce dernier, vous devrez taper sur l’onglet WWDC en bas de l’écran.

La fonction d’enregistrement des appels pour iOS 14 ne sera pas disponible pour les consommateurs



La Keynote, qui Apple dit qu’il inclura « les dernières mises à jour et innovations logicielles » débutera à 9 h HAP le 22 juin. Cela sera suivi par la plate-forme État de l’Union qui discute plus en détail certains des changements à venir dans les systèmes d’exploitation d’Apple. Les deux sont libres de visionner, le Keynote devant être diffusé sur Apple.com, le Site Web Apple Developer, application Apple Developer, application Apple TV et YouTube. L’État des plates-formes de l’Union, également gratuit, sera diffusé sur l’application et le site Web Apple Developer.

Une fonctionnalité qui enregistre les appels téléphoniques sur l'iPhone ne sera pas offerte aux consommateurs sur iOS 14

L’une des nouvelles fonctionnalités supposées pour iOS 14 permettrait aux utilisateurs d’enregistrer des appels vocaux et FaceTime. Selon IT Home (via 9to5Mac), un membre de la communauté Jailbreak a reçu une image d’ingénierie système divulguée. L’image indique qu’il appartient à l’utilisateur d’obtenir l’autorisation nécessaire de l’autre côté de l’appel pour l’enregistrer. De plus, une fois que le bouton Activer l’enregistrement des appels audio est activé, l’utilisateur n’est pas autorisé à partager son iPhone avec qui que ce soit. Mais avant de vous enthousiasmer à l’idée de piéger quelqu’un en enregistrant une conversation avec lui, il semble que cette fonctionnalité ne soit pas destinée au grand public.

Des sources qui ont parlé avec 9to5Mac ont pu confirmer que la fonctionnalité existe, mais elles ont également souligné qu’elle est destinée à un usage interne uniquement par les employés d’Apple. On pourrait s’attendre à ce que ce dernier l’utilise dans le processus d’extermination des bogues dans iOS 14 en testant certains scénarios que les utilisateurs d’iOS 14 pourraient rencontrer. Et l’avertissement de ne pas partager un iPhone avec quelqu’un lorsque la fonction est activée est un autre signe que l’enregistrement des appels est destiné aux employés d’Apple.

Google aurait été test d’une fonctionnalité similaire pour les téléphones Android intégrée à l’application Google Phones. En avril, certains utilisateurs d’Android en Inde se sont réveillés pour découvrir que leur combiné avait la capacité d’enregistrer des conversations téléphoniques. Une page d’assistance Google pour la fonctionnalité a été découverte et indique: « Vous pouvez utiliser votre application Téléphone pour enregistrer les appels et écouter les enregistrements enregistrés. Seuls certains appareils et opérateurs prennent en charge cette fonctionnalité. L’enregistrement des appels n’est pas disponible dans tous les pays et régions. » Semblable à l’avertissement d’Apple, les utilisateurs d’Android sont informés la première fois qu’ils utilisent la fonction qu’ils sont responsables de se conformer aux lois locales. Google déclare que dans certaines juridictions, le consentement à l’enregistrement d’un appel est requis de toutes les parties concernées.

Lorsqu’un utilisateur Android commence à enregistrer, une communication est entendue au téléphone par l’autre partie à l’appel lui indiquant qu’elle est en cours d’enregistrement. Lorsque l’enregistrement s’arrête, l’autre partie entend une divulgation indiquant que l’enregistrement est terminé. Jusqu’à présent cependant, la fonctionnalité n’a pas encore été officiellement annoncée.

Maintenant que nous avons mentionné ce qui ne sera pas sur iOS 14, nous nous attendons à ce qu’Apple propose des personnalisations d’écran d’accueil pour iOS 14 ainsi que des widgets de style Android. D’autres nouvelles fonctionnalités pourraient inclure Siri hors ligne, un traducteur intégré, AR Maps, la rétraction iMessage, l’incrustation d’images pour les vidéos, une application de fitness, etc.