La fonctionnalité Rocket League 120 FPS ne vient pas sur PS5 en raison de la mise en œuvre de la compatibilité descendante

Ligue de fusée est l’un des titres censés booster un peu les dernières consoles. À la fin de l’année, par exemple, le jeu de sport recevra un patch sur Xbox Series X permettant au jeu de fonctionner à 120 images par seconde. Pour l’instant, PlayStation 5 ne devrait pas recevoir de mise à jour similaire. La nouvelle console de Sony exécutera à la place la version rétrocompatible de Ligue de fusée à damier 4K et 60FPS – tout comme PS4. Alors, pourquoi le succès de Psyonix ne reçoit-il pas le même traitement sur les deux nouvelles consoles? Apparemment, cela a quelque chose à voir avec le fonctionnement de la rétrocompatibilité sur PS5.

Dans un article de blog plus tôt cette semaine, le studio a expliqué que le prochain patch sur Xbox Series X ajoutera un paramètre «Qualité vidéo». La nouvelle fonctionnalité devrait permettre aux joueurs de choisir entre les options de qualité et de performance, dont la première verra le titre fonctionner «à une résolution de 2688 × 1512 (70% de la 4K complète) à 120 FPS avec HDR» sur la Xbox haut de gamme de Microsoft. Aperçu de Psyonix sur ce à quoi s’attendre Ligue de fusée sur PS5 ne comportait aucun détail de mise à jour. Lorsqu’on lui a demandé des éclaircissements par Push Square, la directrice principale des communications du studio, Stephanie Thoensen, a divulgué ce qui suit:

Pour le moment, nous n’avons plus rien à partager sur les plans PS5 supplémentaires, mais nous pouvons nous éclairer davantage sur le pourquoi. L’objectif principal de notre équipe cette année était notre récente transition gratuite et la mise à jour de fonctionnalités majeures telles que notre système de tournois. Pour cette raison, nous avons dû prendre des décisions difficiles sur ce que nous pouvions accomplir d’autre. L’activation de 120 Hz sur Xbox Series X | S est un correctif mineur, mais son activation sur PS5 nécessite un port natif complet en raison de la façon dont la rétrocompatibilité est mise en œuvre sur la console, et n’a malheureusement pas été possible en raison de notre concentration ailleurs.