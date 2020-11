La fonctionnalité de type histoire Instagram de Twitter, Fleets, est désormais disponible dans le monde entier

Il y a des mois, Twitter testait une fonctionnalité semblable à une histoire d’Instagram, appelé Fleets, mais sa date de sortie était inconnue. Les flottes sont essentiellement des Tweets qui disparaissent après 24 heures, tout comme les histoires Instagram ou Snapchat, et maintenant, Mobile Syrup rapporte qu’ils sont disponibles dans le monde entier.

Le concept derrière cette fonctionnalité est simplement de rendre les pensées flottantes et momentanées non permanentes sur la plate-forme de médias sociaux. Twitter espère que cela rendra les utilisateurs plus à l’aise pour partager leurs «pensées, opinions et sentiments occasionnels». De plus, les flottes ne peuvent pas recevoir de likes, de réponses ou de retweets. Cela garantit qu’ils ne circuleront pas sur Twitter. De plus, ils ne peuvent être intégrés à aucune plateforme externe.

Tout texte, photo ou vidéo peut être téléchargé en tant que flotte. Pour en publier un, appuyez sur l’icône «Partager» au bas d’un tweet, puis appuyez sur «Partager dans la flotte». Ils apparaîtront en haut de la chronologie de vos abonnés. Ils sont également visibles en haut de votre profil si quelqu’un n’appartenant pas à votre liste d’abonnés visite votre profil Twitter.

Au fil du temps, la plate-forme de médias sociaux déclare qu’elle prévoit de mettre à jour la nouvelle fonctionnalité avec des capacités supplémentaires basées sur les commentaires des utilisateurs. Avez-vous l’intention d’utiliser cette fonctionnalité? Dites-nous dans la section des commentaires!