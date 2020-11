La fonctionnalité de partage familial de Google Stadia commence enfin à être déployée auprès des utilisateurs

in

Si vous utilisez toujours le service de streaming de jeux Stadia de Google, alors bonne nouvelle, car sa fonction de partage familial tant attendue commence à se déployer auprès des utilisateurs.

Google a confirmé que la fonctionnalité est déployée dans une déclaration à 9to5Google, ainsi qu’un article récent sur Reddit. Certains utilisateurs voient déjà la fonctionnalité dans leur compte, mais Google note qu’un déploiement complet prendra environ une semaine.

Alors, comment fonctionne la fonctionnalité de partage familial? Assez simple, étonnamment. Selon une page d’assistance Stadia, tout utilisateur de Stadia peut configurer cette fonctionnalité. Tout d’abord, il vous suffit de configurer un groupe familial Google et un mode de paiement familial et vous êtes prêt à partir. À partir de là, les autres utilisateurs du groupe qui utilisent Stadia (jusqu’à six personnes supplémentaires) trouveront les jeux de n’importe quel membre du groupe Famille. Vous aurez également le choix de partager tous vos jeux, ou seulement certains titres.

Ce qui est encore plus surprenant, c’est que les jeux gratuits donnés aux utilisateurs Pro peuvent être partagés sur le compte Familly, même si ces autres utilisateurs n’ont pas d’abonnement Pro. Cela dit, si l’utilisateur avec le sous-marin Pro finit par annuler, ces jeux ne pourront plus être accessibles à quiconque sur le plan.

Dans l’ensemble, c’est certainement une bonne chose pour Stadia, mais je me demande si cela conduira vraiment les gens vers le service de streaming de jeux.

Qu’est-ce que tu penses? Heureux de voir cette fonctionnalité? Vous prévoyez de l’utiliser? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou reportez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

Recommandations des éditeurs:

Partager : Tweet