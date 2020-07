La fonctionnalité à venir de WhatsApp vous permet d’utiliser le même compte sur plusieurs appareils

WhatsApp teste constamment de nouvelles fonctionnalités et nous en apprenons souvent à leur sujet avant leur sortie. L’une des fonctionnalités importantes que nous espérons voir arriver sur WhatsApp est la possibilité d’utiliser le même compte sur plusieurs appareils.

Un nouveau rapport provenant de WABetaInfo confirme que WhatsApp teste maintenant cette nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’avoir le même compte WhatsApp sur jusqu’à quatre appareils. À cet égard, une nouvelle interface utilisateur qui gérera tous les appareils liés est maintenant en cours d’élaboration chez WhatsApp.

Interface utilisateur des appareils liés à WhatsApp

La nouvelle interface utilisateur est destinée à permettre aux utilisateurs d’ajouter de nouveaux appareils à leur compte WhatsApp ou de les supprimer s’ils en ont besoin. Pour ajouter de nouveaux appareils à votre compte WhatsApp, vous devez utiliser un code qui vous sera envoyé par SMS ou WhatsApp Chat. La procédure n’a pas été finalisée car la fonctionnalité est toujours en cours de préparation, mais c’est probablement le moyen le plus simple et le plus sûr pour le moment.

La nouvelle option pour ajouter plusieurs appareils sur le même Le compte WhatsApp n’est encore disponible dans aucune des versions bêta de l’application, mais la nouvelle interface utilisateur des appareils liés apparaît dans l’une des itérations bêta.