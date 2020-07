La fléchette de Lolita à Antena 3 pour ne pas avoir embauché sa fille, Elena Furiase: « Ils ne communient pas avec elle »

Vertbaudet Pantalon chino fille en satin de coton et sa ceinture irisée blanc

3A - blanc - Un aspect satiné et une ceinture irisées... il n'en faut pas plus pour apporter une touche chic à un look de fête ! Un style décontracté facile à remettre après le jour J... on adoooore ! Pantalon fille Tissu effet satiné Taille élastiquée ajustable par élastique et boutons Ouverture boutonnée et zippée 2