La finale du championnat du monde Brawl Stars 2020 se tiendra en ligne en raison de la pandémie de coronavirus

Le 2020 Étoiles de bagarre Les finales du championnat du monde se dérouleront les 21 et 22 novembre à distance, par opposition à hors ligne à Katowice, en Pologne, où elle devait initialement se tenir, a annoncé aujourd’hui Supercell.

Le tournoi sera toujours organisé depuis le studio de Katowice, mais les joueurs s’affronteront en ligne dans le but de rester en sécurité chez eux au milieu de la pandémie COVID-19.

Puisqu’il s’agit d’un tournoi international, des équipes du monde entier s’affronteront, y compris l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie. La concurrence à distance pourrait entraîner des problèmes de retard et de connectivité, mais Supercell a déclaré que la priorité était la «sécurité des [its] finalistes. »

La finale mondiale mettra en vedette huit équipes de cinq régions différentes en compétition pour gagner une partie de la cagnotte de 500000 $, qui pourrait atteindre jusqu’à 1 million de dollars en fonction de la somme d’argent collectée grâce aux achats d’articles sur le thème du monde.

Il y a eu une augmentation des cas déclarés de COVID-19 dans d’innombrables pays européens, y compris la Pologne, au cours des derniers mois. Mais malgré le nombre de cas liés à la pandémie qui continue d’augmenter dans le monde, un événement international d’esport a été récemment organisé hors ligne en Chine: le 2020 League of Legends Championnat du monde. La finale des Mondiaux 2020 s’est même déroulée au stade de football de Pudong à Shanghai et a réuni une foule de plus de 6000 fans.

Ce ne sera pas le cas pour le Étoiles de bagarre Finales mondiales, cependant. Mais l’événement n’a pas été annulé, contrairement aux innombrables autres tournois esports internationaux prévus cette année.

